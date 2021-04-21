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Назван лучший автомобиль года

21.04.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Назван лучший автомобиль года
Фото: autoreview.ru
Электромобиль Volkswagen ID.4 стал лучшим автомобилем 2021 года по версии жюри престижной премии World Car Awards. Информация появилась на сайте конкурса.

Основными конкурентами немецкого производителя стали электромобиль Honda E и хетчбэк Toyota Yaris. Отмечается, что победитель премии получил 798 баллов, в то время как автомобили, стоящие на втором и третьем местах, набрали 742 и 732 балла соответственно.

Седан Mercedes-Benz S-Class выиграл категорию «самый роскошный автомобиль» с 853 баллами, а спорткар Porsche 911 Turbo признали самым производительным — он опередил ближайшего соперника Audi RS Q8 на 30 пунктов.
 
 
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Седан Mercedes-Benz S-Class выиграл категорию «самый роскошный автомобиль».
 
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