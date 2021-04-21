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Фото: autoreview.ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван лучший автомобиль года Седан Mercedes-Benz S-Class выиграл категорию «самый роскошный автомобиль».

Основными конкурентами немецкого производителя стали электромобиль Honda E и хетчбэк Toyota Yaris. Отмечается, что победитель премии получил 798 баллов, в то время как автомобили, стоящие на втором и третьем местах, набрали 742 и 732 балла соответственно.Седан Mercedes-Benz S-Class выиграл категорию «самый роскошный автомобиль» с 853 баллами, а спорткар Porsche 911 Turbo признали самым производительным — он опередил ближайшего соперника Audi RS Q8 на 30 пунктов.