20 лет тому назад депутат Мингорсовета бросил в Лукашенко помидор — и попал. Как сложилась его жизнь?

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Сергей Лаптев. В 2001 году ему было 45 лет, сейчас - 66. Фото Надежды Бужан, nn.by

«Били со словами: «Чтобы руку не поднимал на президента»

«Я тогда был в составе инициативной группы кандидата Владимира Гончарика, собирал подписи на пикете. Ко мне подошло четверо бритых мужчин. Сказали, что тоже хотят подписаться за Гончарика, правда, паспортов у них с собой нет, мол, оставили в общежитии неподалеку. Я согласился сходить с ними в общежитие, но туда мы не дошли. Меня перевели через дорогу в какой-то двор. Один за одну руку схватил, второй — за другую, о дерево головой ударили. Я только и успел повернуть голову, чтобы нос не сломали», — рассказывает Лаптев.

«В депутаты в 1990-м меня подбухторил идти как раз таки Геннадий, который сам вошел в число депутатов Верховного Совета БССР 12-го созыва — первого парламента в истории независимой Беларуси. Чем я занимался тогда? В основном работал с заявлениями избирателей. Был в комиссии по экологии, занимался исследованием состояния здоровья детей в разных районах Минска».

«Спортсмены не могли догнать Лукашенко, а мой помидор догнал»

«Я стоял напротив КГБ, где сейчас кафе «Васильки». Там тогда развернули выносную торговлю с едой и напитками. Перед тем, как на роликовых лыжах должен был проехать Лукашенко, там и машины-лейки прошли, и со щеточками техника, вдоль бордюров люди с метлами собирали окурки. И вот диктор анонсировал: «Приближается президент!» Никто из спортсменов, конечно, догнать его не мог на трассе. Только мой помидор догнал. Я заранее закупил парочку у продавца той самой выносной торговли, и, когда Лукашенко пробегал мимо, — бросил один в его сторону», — вспоминает Сергей.

«В милиции меня посадили в клетку вместе с явными завсегдатаями тех мест. Сначала не давали звонить жене, аргументируя тем, что здесь не США, но потом разрешили сообщить семье о задержании. В тот же день ко мне зашли двое мужчин в галстуках. Начали расспрашивать, кто я и зачем это сделал.



Я рассказал как есть: это было мое политическое высказывание. Акция. Плохих актеров в театре встречали тухлыми яйцами, а я встретил президента помидором. Я даже объяснил, почему считаю Лукашенко плохим актером: родной язык в упадке, экономика — тоже, ипэшников душат…



Мужчины те ушли, и я остался в камере до суда. Никакого насилия, угроз не было. Относились ко мне очень лояльно».

«Было около 18 часов, солнце светило очень ярко. Начальник сидел в своем кабинете за столом. Встал и протянул мне руку, чтобы ее пожать. Я обалдел. Он сказал мне, что наш президент — добрый человек и якобы проявил милость. Не знаю, как было на самом деле, но меня отпустили без протокола, без решения суда. Вернули мой пейджер, шнурки и сказали идти домой. Я потом размышлял: может, начальнику понравился мой поступок, поэтому он себя так повел? Но, мне кажется, здесь завязан все же Григорьевич. Он главный над всеми законами — одним звонком может решить любой вопрос».

«Эта неприятность не помешала президенту Беларуси пробежать эстафету длиной 2 км 800 м, и совершить еще один забег, но уже не на лыжах-роллерах, а на роликовых коньках… В беседе с журналистами после забега на вопрос, является ли эта выходка неизвестного террористическим актом, Лукашенко ответил: Не дождетесь».

«Сегодня за такое сутками бы никто не отделался»

«Думаю, за такой же поступок сегодня сутками бы уже никто не отделался. Сердце болит от того, что происходит в Беларуси сейчас. Меня очень интересует, что думают прокуроры и судьи, которые делают суд несправедливым. Лукашенко уйдет, пусть не в этом году, но точно уйдет. И всем им обязательно придется ответить за свои поступки. Как все сознательные люди, я думал, что хотя бы последние выборы будут выборами, а у нас получился какой-то фарс. Злости не хватает…»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 20 лет тому назад депутат Мингорсовета бросил в Лукашенко помидор — и попал. Как сложилась его жизнь? Спустя почти 20 лет «Наша Нива» отыскала этого «помидорного Робин Гуда».