|
В Мядельском районе 4-летний ребенок упал с мотоблока. Мальчик в реанимации в тяжелом состоянии
Источник материала: Tut.by
Ребенок получил серьезные травмы при падении с мотоблока,
Происшествие случилось 20 апреля, около 14.30, в Мядельском районе. По информации инспекторов, 27-летний водитель мотоблока Shtenli ехал по местной дороге. В какой-то момент его 4-летний сын, сидевший на борту прицепа, упал на проезжую часть.
В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)