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В Мядельском районе 4-летний ребенок упал с мотоблока. Мальчик в реанимации в тяжелом состоянии

21.04.2021 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ребенок получил серьезные травмы при падении с мотоблока, сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: ГАИ

Происшествие случилось 20 апреля, около 14.30, в Мядельском районе. По информации инспекторов, 27-летний водитель мотоблока Shtenli ехал по местной дороге. В какой-то момент его 4-летний сын, сидевший на борту прицепа, упал на проезжую часть.

В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии.

В ГАИ отметили, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

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В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по...
 
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