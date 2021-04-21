Как самому недорого создать эффектный сад без помощи ландшафтного дизайнера. Вот простые советы

Источник материала: Tut.by

В Беларуси установилась благоприятная погода, чтобы начать наводить лоск на приусадебном участке или даче. И многих озадачивает вопрос: какие культуры высадить, чтобы было красиво, но недорого? Рекомендациями, как создать современный и эффектный сад, а также готовыми схемами посадок декоративных растений поделились ландшафтные дизайнеры компании VipSadik.by Виктория Лапко и Екатерина Юковская.



Дерен белый Элегантиссима. Фото: dachnaya-zhizn.ru

Вне зависимости от размеров приусадебного участка каждому владельцу хочется обустроить пространство, создать вокруг уникальную атмосферу. Всем нам нравится наслаждаться приятными видами, красивой, обустроенной территорией. Как ее создать, не привлекая ландшафтного дизайнера?

Основные рекомендации

Для начала можно выполнить пару простых действий. Так, если уже имеется газон или обустроенная территория, но чего-то не хватает, ситуацию можно изменить, расставив в саду акценты — запоминающиеся яркие детали.

— Но помните, что таких акцентов не должно быть много: не более одного — трех, независимо от размеров участка. Этого достаточно, чтобы сделать ваш сад запоминающимся.

Очень эффектно может выглядеть единично посаженное растение — например, фигурно подстриженный кустарник (пузыреплодник калинолистный Диабло (Physocarpus opulifolius Diablo Dor), дерен белый Элегантиссима (cornus alba elegantissima)), интересно сформированное деревце с плакучей кроной (ива козья Пендула, береза повислая Юнги (Betula pendula Youngii), растение с нестандартной листвой (бузина черная Блек Лейс (Sambucus Nigra Black Lage).



Пузыреплодник калинолистный Диабло. Фото: fermilon.ru

— Вышеназванные растения стоят недорого. Так, пузыреплодник небольшого размера можно купить за 25 рублей, иву козью — за 50 рублей, дерен белый — за 22 рубля. И, что хорошо для начинающих садоводов, — эти культуры не требуют большого ухода.

Кустарник можно постричь в форме шара, квадрата или куба. Сформировать его под силу любому садоводу, имея кусторез. Растения в виде простых форм выглядят достаточно интересно и эффектно.



Ива козья Пендула. Фото: sadik.ru

Готовые схемы посадок декоративный растений

Визитной карточкой вашего участка может стать, например, красиво оформленная клумба из недорогих, но эффектных растений.

— Мы подготовили для вас несколько интересных идей в виде уже готовых клумб, которые вы можете адаптировать под свой участок. Все предлагаемые растения можно высаживать в апреле — мае. Смотреться они будут лучше всего у края газона.

Вариант 1.



​ Изображение: VipSadik.by

Средняя стоимость композиции — 271 рубль (спирея японская, три штуки — по 18 рублей, гортензия Анабель — 45 рублей, можжевельник Скайрокет — 45 рублей, туя Смарагд — 50 рублей, пузыреплодник — 25 рублей, можжевельник Блю Чип — 30 рублей, можжевельник Вилтони — 22 рубля).

— Чтобы сэкономить, вы можете купить растения маленького размера, цена на них будет значительно ниже приведенной здесь. Если финансы располагают и хочется получить сразу готовую композицию, приобретите полноразмерные экземпляры. К примеру, популярная в Беларуси туя Смарагд высотой 1 метр стоит 18−25 рублей, а 1 м 70 см — уже 95 рублей.

Если высадить выше названные растения маленького размера, то получить эффектную композицию можно будет через три-пять лет.

— Композиция будет вас радовать весь вегетативный сезон, а также в зимний период. Вечнозеленые туя и можжевельники освежат и разбавят красками зимний пейзаж вашего сада.

Вариант 2.



Изображение: VipSadik.by

Получить такую композицию можно в среднем за 275 рублей, где среднего размера хоста Атлантис стоит 10 рублей, хоста Антиох — 10 рублей, спирея Альбиота — 35 рублей, Астильба Мэгги Дэли — 25 рублей, лапчатка Ловли Пинк — 35 рублей. На остальные растения из композиции цены указаны в Варианте 1.

— Декоративность круглый год в данной композиции сохраняют Можжевельники и туя. Обратите внимание на оттенок хвои. Можжевельники подобраны с сизо-голубой хвоей, а туя имеет изумрудный цвет хвои. Такой контраст по цвету выглядит более интересно.

Вариант 3.



Изображение: VipSadik.by

Средняя цена такой композиции — 140 рублей. Здесь спирея Литл Принцесс (понадобится две штуки) в среднем стоит по 18 рублей, сирень Сенсация — от 20 рублей, дерен (три штуки) — по 28 рублей, спирея Грефшейм — 25 рублей.

— Зимой данная композиция выглядит весьма интересно. Остается структурным каркас из ветвей. Дерен имеет очень интересные побеги — ярко красного цвета. На фоне белого снега он сразу привлекает внимание и выглядит как пламенеющий костер.

Вариант 4.



Изображение: VipSadik.by

Средняя стоимость композиции — 253 рубля. Барбарис среднего размера стоит 45 рублей, очиток Бриллиант — от 5 рублей, Лилейник — 15 рублей, барбарис Роуз Глоу — 45 рублей, туя Даника — от 25 рублей, лапчатка Ред Айс — 18 рублей, очиток Бриллиант — 15 рублей, овсяница сизая — от 5 рублей. Цены на остальные культуры указаны в примерах выше.

При просчете стоимости всех композиций цены указаны на растения среднего размера. Цены зависят и от места покупки: так, в питомнике растения стоят дороже, с рук — гораздо дешевле (но в этом случае нет гарантии покупки качественного саженца — он может оказаться больным). Чтобы избежать возможных проблем, эксперты рекомендуют приобретать растения только в питомниках.

— При посадке маленьких растений обязательно учитывайте его размер во взрослом состоянии. Планируйте расстояние при посадке, исходя из размеров уже взрослого растения.