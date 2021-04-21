|
На трассе в Гомельской области Nissan при обгоне протаранил встречный Chrysler
Источник материала: Tut.by
Один из водителей получил травмы при столкновении двух легковушек на трассе Р31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины,
Установлено, что утром 20 апреля 19-летний водитель Nissan двигался со стороны Мозыря в направлении Бобруйска. При возвращении в свою полосу после обгона он не справился с управлением и врезался во встречный Chrysler, которым управлял 34-летний мужчина.
В результате ДТП водитель Chrysler получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП один из водителей получил травмы и был госпитализирован.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)