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На трассе в Гомельской области Nissan при обгоне протаранил встречный Chrysler

21.04.2021 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из водителей получил травмы при столкновении двух легковушек на трассе Р31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины, сообщили в ГАИ.


Установлено, что утром 20 апреля 19-летний водитель Nissan двигался со стороны Мозыря в направлении Бобруйска. При возвращении в свою полосу после обгона он не справился с управлением и врезался во встречный Chrysler, которым управлял 34-летний мужчина.


В результате ДТП водитель Chrysler получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.

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В результате ДТП один из водителей получил травмы и был госпитализирован.
 
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