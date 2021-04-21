На трассе в Гомельской области Nissan при обгоне протаранил встречный Chrysler

Источник материала: Tut.by

Один из водителей получил травмы при столкновении двух легковушек на трассе Р31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины, сообщили в ГАИ.





Установлено, что утром 20 апреля 19-летний водитель Nissan двигался со стороны Мозыря в направлении Бобруйска. При возвращении в свою полосу после обгона он не справился с управлением и врезался во встречный Chrysler, которым управлял 34-летний мужчина.





В результате ДТП водитель Chrysler получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.

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