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Discord остановил переговоры с Microsoft о продаже. Сервис останется независимым
Источник материала: Onliner
Discord свернул переговоры с Microsoft о продаже,
Ранее зарубежные СМИ передавали, что Microsoft интересуется покупкой Discord для внедрения голосового сервиса в свою экосистему — в частности, для игровой приставки Xbox. Сумма сделки могла составить 10 миллиардов долларов.
Microsoft была не единственной компанией, которая интересовалась Discord. По слухам, сервис рассматривали в качестве покупки три корпорации, но известно стало лишь о Microsoft.
Discord за время пандемии показал большой рост: аудитория удвоилась, ежедневно сервисом пользуются около 140 миллионов человек. Годовой доход составил $130 миллионов, а в 2019 году показатель равнялся $45 миллионам.
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Discord свернул переговоры с Microsoft о продаже, сообщает издание Wall Street Journal. Компания решила развиваться самостоятельно и планирует стать публичной.Читать далее…
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