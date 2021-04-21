Discord остановил переговоры с Microsoft о продаже. Сервис останется независимым

Источник материала: Onliner

Discord свернул переговоры с Microsoft о продаже, сообщает издание Wall Street Journal. Компания решила развиваться самостоятельно и планирует стать публичной.

Ранее зарубежные СМИ передавали, что Microsoft интересуется покупкой Discord для внедрения голосового сервиса в свою экосистему — в частности, для игровой приставки Xbox. Сумма сделки могла составить 10 миллиардов долларов.

Microsoft была не единственной компанией, которая интересовалась Discord. По слухам, сервис рассматривали в качестве покупки три корпорации, но известно стало лишь о Microsoft.

Discord за время пандемии показал большой рост: аудитория удвоилась, ежедневно сервисом пользуются около 140 миллионов человек. Годовой доход составил $130 миллионов, а в 2019 году показатель равнялся $45 миллионам.