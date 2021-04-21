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Путин проговорился: «А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была реально предпринята?»
21.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В послании Федеральному Собранию президент России возмутился, что Запад не осудил «попытку госпереворота в Беларуси».
– Можно иметь любую точку зрения, по поводу политики президента Беларуси Лукашенко. Но практика организации госпереворота, планы политических убийств, в том числе высших должностных лиц — это уже слишком! Все границы перешли! – заявил Владимир Путин.
При этом российский президент сделал красноречивую оговорку:
– А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была бы реально предпринята? Ведь к этому все и велось. Сколько бы людей пострадало. Как складывалась бы вообще судьба Беларуси. Об этом никто не думает, так как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране.
Напомним, в минувшую субботу правитель Беларуси заявил, что политолог Александр Федута, юрист Юрий Зенкович и политик Григорий Костусев якобы планировали покушение на него и его сыновей.
Лукашенко заявил о подозрении в отношении спецслужб США и также сообщил, что тему покушения на него Путин обсудил в телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом.
ФСБ России заявила несколько другое: что задержанные прибыли в Москву после консультаций в США и Польше, а также о причастности к «заговору» украинских националистов.
Все это не помешало Лукашенко во вторник
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Путин проговорился: «А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была реально предпринята?»
В послании Федеральному Собранию президент России возмутился, что Запад не осудил «попытку госпереворота в Беларуси».
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