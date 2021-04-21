Путин проговорился: «А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была реально предпринята?»

Источник материала: Салiдарнасць

В послании Федеральному Собранию президент России возмутился, что Запад не осудил «попытку госпереворота в Беларуси».

– Можно иметь любую точку зрения, по поводу политики президента Беларуси Лукашенко. Но практика организации госпереворота, планы политических убийств, в том числе высших должностных лиц — это уже слишком! Все границы перешли! – заявил Владимир Путин.





При этом российский президент сделал красноречивую оговорку:

– А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была бы реально предпринята? Ведь к этому все и велось. Сколько бы людей пострадало. Как складывалась бы вообще судьба Беларуси. Об этом никто не думает, так как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране.

Напомним, в минувшую субботу правитель Беларуси заявил, что политолог Александр Федута, юрист Юрий Зенкович и политик Григорий Костусев якобы планировали покушение на него и его сыновей.

Лукашенко заявил о подозрении в отношении спецслужб США и также сообщил, что тему покушения на него Путин обсудил в телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом.

ФСБ России заявила несколько другое: что задержанные прибыли в Москву после консультаций в США и Польше, а также о причастности к «заговору» украинских националистов.

Все это не помешало Лукашенко во вторник спокойно пообщаться с украинским депутатом , а главе МИД Владимиру Макею допустить прибытие в Минск американского посла.

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