Думбадзе: есть силы, которые наплевательски относятся к нашему суверенитету

Источник материала: Sputnik Беларусь

Накануне парламент Беларуси принял заявление в связи с попыткой госпереворота в стране, в нем содержится призыв к международному сообществу отказаться от поддержки любых деструктивных сил, дестабилизирующих внутриполитическую обстановку в стране.

"Сейчас мы подошли к пику ― вопиющему факту. Нереально и невозможно. Как жить в мире, когда ты закрываешь глаза на очевидное? Не берусь идеализировать, что у нас все хорошо. Мы живем в очень неспокойное время, в очень судьбоносное и драматическое, не все еще ладно. Но сам факт, что президенты двух великих стран мира ― России и США ― обсуждали эту тему , уже говорит о многом. И на фоне всего этого, когда в Европе молчок, у меня не просто вопросы возникают…", ― рассуждает Думбадзе.

К реакции международного сообщества (точнее, к отсутствию таковой) нам не привыкать, говорит депутат. "Важнее не их реакция, я уже привык к их наплевательскому отношению, для меня важнее другое, чтобы в нашем обществе люди, которые еще колеблются, в чем-то сомневались до вчерашнего дня, чтобы на них это как-то повлияло, чтобы каждый осознал смысл происходящего", отмечает парламентарий.

"Можно с симпатией или антипатией относиться к личности, но здесь вопрос не стоит об одной личности, здесь вопрос о том, как относятся к суверенности твоей страны ― насколько наплевательски и издевательски, им по барабану целая страна и народ, который в ней проживает", ― считает Думбадзе.

Также в беседе ― о своевременном принятии закона о противодействии реабилитации нацизма и проблемах воспитания патриотизма в современном обществе. Полную версию беседы смотрите на видео.

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