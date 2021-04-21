В ходе дебатов в ПАСЕ Беларусь назвали «концлагерем в центре Европы»

В Парламентской ассамблее Совета Европы 21 апреля прошли дебаты по ситуации в Беларуси. Трансляция заседания велась на сайте ПАСЕ.





Вниманию депутатов ПАСЕ были представлены два доклада — «Срочная необходимость проведения реформы избирательной системы в Беларуси» (подготовил британский депутат лорд Дэвид Бленкатра) и «Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования» (французский депутат Александра Луи).

В начале заседания поочередно выступили докладчики с основными тезисами.

«Для нас не было удивлением, что в прошлом августе по итогам выборов, которые не были ни свободными, ни справедливыми, белорусы массово вышли на улицы, чтобы протестовать», — заявил Бленкатра.

Он отметил, что при подготовке доклада пытался выйти на контакт с белорусскими властями. «Но мое предложение о взаимодействии было проигнорировано», — сказал докладчик.

Он подчеркнул, что ПАСЕ не участвовала в наблюдении за последними президентскими выборами в Беларуси, так как не получила соответствующего приглашения от белорусской стороны, но наблюдала за выборами в стране последние 20 лет и критически их оценивала.

Бленкатра заявил, что действующее избирательное законодательство в Беларуси не вызывает доверия и нуждается в реформировании. «Избирательная система должна стать прозрачной, подотчетной и заслуживающей доверия, — сказал он. — В нашу задачу не входит никакой диктат и нотации в отношении Беларуси, но с учетом нашего опыта мы готовы оказать содействие в реформе избирательной системы, если такая просьба поступит».

Бленкатра сообщил, что в докладе и подготовленной на его основе резолюции содержатся рекомендации по реформе избирательного законодательства. «Избирательная реформа потребует времени. Но тот факт, что эта реформа необходима, не должен использоваться властями для переноса выборов на неопределенный срок, — считает докладчик. — При проведении выборов должны будут соблюдаться определенные условия, чтобы выборы были признаны свободными и справедливыми».

Представляя свой доклад, Александра Луи отметила: «Мы все с большой симпатией и вниманием следили за мирным протестов белорусского народа после сфальсифицированных выборов. В протестном движении женщины сыграли ключевую роль во главе с лидером Светланой Тихановской. Мы с ужасом узнали о пытках и насилии в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников правоохранительных органов. Все это проходило при полной их безнаказанности».

Луи подчеркнула, что борьба с безнаказанностью — это принципиальный вопрос универсального правосудия. «Мы должны послать четкий сигнал тем, кто нарушает права человека, что они будут отвечать за свои преступления», — заявила она.

Докладчик отметила, что для ПАСЕ главными приоритетами являются освобождение всех политзаключенных в Беларуси и привлечение к ответственности виновных в пытках и жестоком обращении.

Луи призвала депутатов ПАСЕ поддержать работу Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (International Accountability Platform for Belarus), что уже сделал, например, Европейский парламент. По ее мнению, работа платформы поможет привлечению виновных к ответственности. Также собранными на платформе данными сможет воспользоваться ЕС при введении адресных санкций.

После представления докладов смогли выступить желающие депутаты ПАСЕ. Все они поддержали доклады и осудили репрессии белорусских властей в отношении граждан.

Например, Ингрид Шу (Норвегия) отметила, что после выборов белорусские власти «начали беспрецедентную волну насилия против политической оппозиции, правозащитников, журналистов, обычных граждан». «Насилие в отношении мирных демонстрантов совершенно недопустимо, но виновные до сих пор не привлечены к ответственности», — сказала она. Шу также добавила, что нынешняя избирательная система в Беларуси не вызывает доверия и нуждается в реформе.

Фредерик Пети (Франция) подчеркнул, что «уже 256 дней белорусы борются за проведение новых свободных выборов, за свою нацию и идентичность». «Но прежде всего они борются за истину, выйдя на улицу против фальсификаций и насилия», — заявил он.

Польский депутат Аркадиуш Муларчук в своем выступлении подробно рассказал о преследовании польского меньшинства в Беларуси, включая задержание руководителя неформального Союза поляков Анжелики Борис.

Депутат Джордж Фолкс (Великобритания) призвал коллег взять под опеку конкретных политзаключенных и писать им письма. «Например, я пишу политзаключенному Степану Латыпову. Мои послания поддерживают его», — сказал Фолкс.

Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил: «Диктатор Лукашенко узурпировал власть. Десятки тысяч задержанных, сотни политзаключенных. Беларусь как концлагерь в центре Европы».

Он напомнил о журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой и о том, что ее осудили на два года лишения свободы за то, что она освещала в прямом эфире акцию протеста в Минске.

«Мы должны призвать правительства всех стран обусловить любое сотрудничество с властями Беларуси прекращением репрессий и освобождением всех задержанных, — сказал Гончаренко. — Я также напомню, что страна называется не Белоруссия, а Беларусь».

Литовский депутат Лайма Андриекене напомнила, что белорусские власти внесли демократического лидера Светлану Тихановскую в список лиц, причастных к терроризму. «Обвинение ее в терроризме — это еще одна попытка властей заглушить голоса протеста в Беларуси», — подчеркнула она.

По итогам обсуждения ситуации в Беларуси в ПАСЕ должны проголосовать за две резолюции, подготовленные на основе представленных докладов.

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