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В Минске водитель Porsche преследовал таксиста, ударил его и грубо нарушил ПДД

21.04.2021 14:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 21 апреля водитель Porsche с российскими регистрационными знаками гонялся за таксистом, после чего ударил его. Что стало причиной конфликта — неизвестно. Инцидент попал в объектив видеорегистратора читателя AUTO.TUT.BY.

На записи видно, как на проспекте Победителей Porsche Cayenne едет за Kia Rio (такси). В районе улицы Ленина водитель первого пытается прижать легковушку к краю проезжей части, после чего автомобили останавливаются на красный сигнал светофора.

По словам читателя, на светофоре водитель Porsche подошел к Kia и ударил таксиста. Затем он вернулся в автомобиль и грубо нарушил ПДД, развернувшись с полосы, с которой это делать запрещено.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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