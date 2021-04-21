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В Минске водитель Porsche преследовал таксиста, ударил его и грубо нарушил ПДД
Источник материала: Tut.by
Утром 21 апреля водитель Porsche с российскими регистрационными знаками гонялся за таксистом, после чего ударил его. Что стало причиной конфликта — неизвестно. Инцидент попал в объектив видеорегистратора читателя AUTO.TUT.BY.
На записи видно, как на проспекте Победителей Porsche Cayenne едет за Kia Rio (такси). В районе улицы Ленина водитель первого пытается прижать легковушку к краю проезжей части, после чего автомобили останавливаются на красный сигнал светофора.
По словам читателя, на светофоре водитель Porsche подошел к Kia и ударил таксиста. Затем он вернулся в автомобиль и грубо нарушил ПДД, развернувшись с полосы, с которой это делать запрещено.
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Что стало причиной конфликта - неизвестно.
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