В Минске водитель Porsche преследовал таксиста, ударил его и грубо нарушил ПДД

Источник материала: Tut.by

Утром 21 апреля водитель Porsche с российскими регистрационными знаками гонялся за таксистом, после чего ударил его. Что стало причиной конфликта — неизвестно. Инцидент попал в объектив видеорегистратора читателя AUTO.TUT.BY.

На записи видно, как на проспекте Победителей Porsche Cayenne едет за Kia Rio (такси). В районе улицы Ленина водитель первого пытается прижать легковушку к краю проезжей части, после чего автомобили останавливаются на красный сигнал светофора.

По словам читателя, на светофоре водитель Porsche подошел к Kia и ударил таксиста. Затем он вернулся в автомобиль и грубо нарушил ПДД, развернувшись с полосы, с которой это делать запрещено.

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