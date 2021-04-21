«Марина, 35 лет. Не замужем, люблю секс». Кого и чему учат на курсах по мануальным и оральным практикам

Источник материала: Tut.by

— Только не присылайте мне видео, где вы занимаетесь сексом, с вопросом: «Все ли я правильно делаю?». Подобные эпизоды уже были. Наверное, кто-то посчитал, что я а-ля врач могу и должна это комментировать. Спасибо за доверие, конечно, но это не так, — смеется секс-коуч Алена Меловацкая.

LADY.TUT.BY побывали на женском очном интенсиве по мануальным и оральным практикам у белорусского секс-тренера Алены Меловацкой. О том, кого и как учат на подобных курсах, — в нашем репортаже.

«Что она такого сделала, что ты назвал ее бревном?»

Алена Меловацкая.

Алене — 27 лет. В ее инстаграме более 95 тысяч подписчиков. С того, как учитель английского и немецкого языков стала секс-коучем, Алена и начинает интенсив:

— В старших классах школы я была не очень симпатичной девушкой, с которой обычно разговаривали, а не занимались сексом. Я была той подружкой, которой парни изливали душу, ведь я «все понимаю». Часто слышала: «Она бревно. Ничего не умеет, все не так». «Что она такого сделала, что ты назвал ее бревном?», — пыталась выяснить, но вразумительно ответа ни разу не получила. Мне захотелось разобраться в вопросе.

Чтобы стать сексопатологом, нужно отучиться в медицинском университете. Во-первых, с моим гуманитарным складом ума я бы туда не поступила. Во-вторых, для мамы профессия сексопатолога была непонятной. Я выбрала более привычный вариант — преподаватель английского и немецкого языков. Однако уже на втором курсе поняла, что не мое. После практики в школе и вовсе как открестило, — улыбается.

— Я посещала различные курсы по сексуальному образованию, самостоятельно изучала литературу. На одном из интенсивов услышала: «Тебе за секс должны деньги». Подумала: «У нас в стране, вроде, это карается законом». Женщина-коуч средних лет с умным видом рассказывала фантазии на тему того, что «вы богиня и должны нести себя так, чтобы вас хотели», «вы созданы для того, чтобы ублажать мужчину». Никто не думал о девушках, все во имя и во благо мужчин. Я была с этим не согласна. Никто никому ничего не должен!

Все мои знания на сегодня — это выжимки из разных источников. Я училась в Московском институте сексологии у Анастасии Михеевой, у ведущего секс-тренера Москвы Екатерины Федоровой, прошла обучение в ICTA — Международной ассоциации коучей и тренеров. Не прекращаю учиться и сейчас.

«Как продавец рассказывает про чайник, так я — про мужской половой орган»

— Что я хочу донести до вас сегодня? — обращается к ученицам Алена. — Мне не интересно, чтобы вы умели удовлетворять мужчин. Важно, чтобы после тренинга вы задались вопросом: «Хочу ли я это делать для конкретного мужчины?».

Я не буду вам рассказывать, как надо напитаться энергией, почувствовать себя женщиной, выпустить денежный поток через вагину в пятки, и запустить обратно, — смеется. — Я за классический язык общения. Как продавец в «Электросиле» рассказывает о чайнике, так я — про секс и мужской половой член. Спрашивали когда-нибудь у своего партнера, сколько сантиметров его половой орган? Я не слышала ни одного ответа короче 18 сантиметров. Среднестатистический мужской половой член — 12−14 сантиметров. В основном, все наши проблемы от незнания. «Мой парень быстро кончает. Алена, что с этим делать?», — интересуются. Вопрос, что для вас быстро? 3−5 минут — это вполне нормальный среднестатистический половой акт. Но насмотревшись порноиндустрии мы ждем, что он будет полуторачасовой.

— Еще одна моя цель — чтобы вы ориентировались в секс-шопе без стеснения и без продавцов. У вас есть раздаточный материал, — указывает на наличие предметов на гимнастических ковриках. — Сегодня он вам не нужен, но понадобится дома, чтобы восстановить и синтезировать свои знания. Главное — не бегите за шпаргалкой-учебником во время полового акта. Были и такие случаи, поэтому предупреждаю. Мужчины вряд ли это оценят, — смеется.

Интенсив проходит в уютном арт-пространстве. Все ученицы располагаются на гимнастических ковриках с пледами. Перед началом занятий Алена предлагает угоститься шампанским: «Если кому-то нужно раскрепоститься». Игристое привлекает лишь пару девушек, остальные пьют чай, кофе, едят пирожные, выполненные в форме женской груди.

«Хочу спасти свой брак! Чем? Минетом?»





— Для начала давайте познакомимся, — после рассадки учениц продолжает Алена. — Если не хотите «палиться» — выдумайте имя.

Алена предлагает перейти на «ты», девушки соглашаются. Ни у одной из учениц на пальце нет обручального кольца. Стиль одежды — повседневный (джинсы, майка, байка). Волосы в основном распущены (но с собой на курс просят принести резинку), все с легким макияжем или вообще без него.

— Ольга, 32 года, — представляется брюнетка. — Прошлый раз у тебя на очном курсе была подруга — понравилось. Похвасталась: «Ничего не расскажу. Сходи сама и все узнаешь». Я хочу набраться сексуального опыта, перестать стесняться.

— Не будешь стесняться. Зайдешь сегодня домой и откроешь дверь с ноги, — шутит Алена.

— Виктория, 27 лет. Слежу за тобой в инстаграме с 2018 года. Очень нравится то, что транслируешь в своем блоге. Парень как-то увидел, что смотрю твои сторис. Рассказала ему, что хочу попасть на очный курс. Собственно, он меня сюда и отправил, — улыбается шатенка.

— Огонь, респект парню. Дома, наверное, уже голый лежит, ждет тебя. Кстати, часть учениц не рассказывает, куда идет: «Я на бухгалтерские курсы», — подхватывает коуч.

— Юлия, 32 года. Есть ребенок, развелась 4 года назад. Сейчас у меня новый молодой партнер. Хочу удивить его, — быстро рассказывает о себе блондинка с пучком на голове и в кожаной куртке.

— Удивишь! Хотя бы тем, что придешь и скажешь: «Я тебе делать ничего не собираюсь», — смеется Алена. — Если в отношениях кризис — курсы не спасут. Хорошие же отношения после интенсива укрепляются еще больше. Когда девушки пишут в директ: «Алена, хочу спасти свой брак!». Спрашиваю: «Чем? Минетом?». Глупость.

— Марина, 35 лет. Не замужем и люблю секс, — кратко и по делу говорит брюнетка. Раздается добрый смех.

— Дарья, 21 год. Я тут самая молодая? — осматривается девушка в очках и с яркой помадой на губах. — Я социальный психолог, окончила Институт психологии. В институте был дополнительный предмет сексология. Оказывается, 20-летние девушки не в курсе, что такое клитор, и для чего он нужен, — разводит руками. — Сейчас я бариста и мастер по маникюру, заканчивала курсы бровиста — чего только не делала. В дальнейшем хочу выучиться на сексолога.

— У меня были на курсах и помоложе тебя, 18-летние, — отвечает секс-тренер. — Некоторые девушки не знают, как подмываться, а ты про клитор говоришь. Бывает спрашивают: «Целовались с парнем и в рот попала его слюна, я забеременею?».

— Наталия, 21 год. Я в Беларуси в гостях. Мне посоветовала тебя знакомая. Я очень боялась попасть на курсы, где будут учить, как ублажать мужчин и соответствовать их ожиданиям. Что-то из разряда, какой халатик нужно надеть, чтобы он понял, какой секс ты хочешь: страстный или нежный. Знала, что у тебя иной посыл, вот и пришла, — разговорилась брюнетка с шампанским в руке.

— Я анализирую конкурентов и смотрю, кто что из секс-блогеров предлагает. Один коуч на полном серьезе рассказывала, что дома надо ходить на каблуках и голой. При этом, с прической и макияжем. Бегите от людей, которые будут рассказывать, что вам нужно что-то делать против личного комфорта, — возмущается спикер.

— Александра, 29 лет. У меня есть ребенок, ему 4,5 года. Я экоблогер. Рассказываю про безопасную бытовую домашнюю химию и косметику. Кстати, интересно послушать про эко-смазки, которые не раздражают слизистую, — уверенно говорит блондинка.

Алена отмечает, что сегодня мини-группа, обычно — до 20 человек. Это правда: спрос на интенсив есть. Мы пытались попасть на него еще в феврале, но все места за несколько недель до мероприятия были уже забронированы.

«Не дай Бог в подоле принесешь…»





После того, как все познакомились, начинается интенсив. Он длится шесть (!) часов и состоит из нескольких этапов: базовый секс-просвет, разбор лубрикантов (интимных смазок), презервативов, оральные практики, мануальные практики, разбор секс-игрушек и медитация, «если на нее останутся силы и время» (насчет сил не знаем, а вот времени точно не хватило и медитации не было). Во время интенсива было два перерыва по 20 минут.

Сначала Алена проводит краткий экскурс по женскому оргазму. Приведем некоторые цитаты секс-коуча.

— Если вам говорят, что вы можете испытать 33 оргазма за ночь: оральный, вагинальный, анальный, ушной, ручной, горловой — чего только в Cosmopolitan не напишут — не верьте. У нас есть один орган, который испытывает удовольствие, — клитор.

Женщины часто обращаются с вопросом: «Я не могу испытать вагинальный оргазм». Кто сказал, что он существует? К тому же цель секса — не оргазм. Не надо его добиваться. Давайте вспомним, как формировалась наша сексуальность. Кому родители рассказывали про секс?

Все молчат и отрицательно машут головой. Алена рассуждает о сексуальном образовании в Беларуси:

— В 9 лет мама посадила меня перед собой, открыла книгу «Я познаю мир» и очень поверхностно рассказала про половые органы мужчины и женщины. Причем не щадя мою детскую психику и чувства. Хотя на тот момент я уже знала, откуда берутся дети, со двора черпнула эту информацию.

Дальше родители обычно угрожают: «Не дай Бог в подоле принесешь…», «Кто тебя порченую замуж возьмет?», «Если что — домой не приходи», «Думай головой». Конкретных рекомендаций, что делать, если вдруг что, не было. В словах взрослых читалось: «Если что — сама виновата, напросилась, спровоцировала».

— А мне мама сказала: «Александра, у тебя должно быть немного мужчин. У меня твой папа — первый и единственный», — вступает в диалог ученица.

— Это формирует убеждение, что если у тебя за жизнь будет больше двух партнеров, то ты падшая женщина, — отвечает Алена. — В школе также отсутствует сексуальное образование. Нужный параграф в учебнике по биологии всегда перелистывался учительницей: «Вы уже сами все прочитали. Вот живот — из него выходит ребенок. Урок окончен».

Плановые школьные походы старшеклассниц к гинекологу — страх. У нас было так: пока одна лежит на кресле, другая снимает трусы. Моя знакомая отказывается рожать детей, так как ей нужно контактировать с врачами. У человека при виде гинекологического кресла начинается истерика, настолько серьезная психологическая травма.

Первый партнёр. Хорошо, если он был адекватный, позаботился о ваших чувствах, подумал, что вам страшно и больно. Зачастую все не так. Я помню одноклассниц, которые лишились девственности в подъезде на куртке с хулиганом.

Порноиндустрия добивает всю нашу сексуальность, которая только сформировалась. Мало кто понимает, что порно — это кино. Там есть режиссер, сценарий, актеры, монтаж. В порно никто не учит надевать презервативы, таких сцен почти нет. Кстати, чаще всего, если ваш мужчина говорит, что в презервативе ничего не чувствует — это значит «я не умею им пользоваться». Порно показывает идеально красивые половые органы, которые гримируют, делают пластические операции. Эстетическая гинекология сейчас хорошо развита. Порноиндустрия демонстрирует неестественные позы, в которых тяжело заниматься сексом. В порно транслируют, что анальный секс может быть без смазок, что можно менять партнёров без вреда здоровью — ложь. Дисбактериоз кишечника, инфекции, передающиеся половым путем, никто не отменял. Вообще, где секс там всегда и море стереотипов.

«Здоровая самооценка — это когда вам все равно, как другие люди занимаются сексом»

— Главное, что должен сказать любой сексолог, если вы обращаетесь с проблемой «я не хочу заниматься сексом» — от и до проверьте свое здоровье. Стресс, нехватка витаминов, уже не говоря про что-то более серьезное — все влияет на наше желание заниматься сексом.

Нет волшебной терапии или таблетки, которая вам вмиг поможет. Все придет постепенно. Уделите себе время, поймите, что нравится вашему телу, где живет ваше удовольствие, тот ли мужчина с вами рядом. Выпишите 10 пунктов, которые вам приятны: массажи, кремы, скрабы, масла, вода (бассейн, СПА), ароматерапия, мастурбация. Здоровая самооценка и здоровая сексуальная жизнь — это гармония с собой и принятие себя такой, какая вы есть. Здоровая самооценка и здоровая сексуальная жизнь — это когда вам все равно, как другие люди занимаются сексом.

Важно и слышать себя, и разговаривать с партнером. Это непросто, но мужчинам нужно объяснять все словами через рот. И никак иначе. Да, не все мужчины готовы слышать про снижение либидо. Каждый случай индивидуален, иногда можно по-женски схитрить. Например, вам не хочется сегодня заниматься сексом. Что вы можете предложить партнёру? Другие эмоции! Поесть, посмотреть комедию/футбол.

Надо помнить, что в новых отношениях всегда много секса, потом все становится в свою половую конституцию: низкую, среднюю, высокую. Низкая — сексом хочется заниматься раз в месяц, средняя — раз в неделю, высокая — каждый день.

Отношениям еще может помочь присутствие а-ля третьего человека. Не любовника! Например, у меня тренер по боксу, мастер по наращиванию ресниц, педикюру, волосам — все мужчины. Согласитесь, насколько иногда заряжает улыбка незнакомца на улице? Когда видишь других людей, общаешься с ними, ты не зацикливаешься на своем партнере.

«Замораживать глотку, чтобы сделать мужчине хорошо, — это бред»

Дальше по плану курса — разбор секс-игрушек. Мы рекламировать ничего не будем, но донесем главную мысль коуча:

— Секс-игрушки помогают здоровым парам в адекватных гармоничных отношениях разнообразить интимную жизнь. Большой таблетки — секс-шопа — не существует. Я сотрудничаю с одним секс-шопом и не раз слышала, как женщины приходят и говорят: «Дайте что-нибудь, мне надо спасти брак». Увы, вибратором брак не спасти.

Во время разбора лубрикантов девушки активно нюхали товары, пробовали на вкус, тестировали консистенцию. Многие фотографировали, записывали названия понравившихся смазок. Кстати, Алена похвалила один из отечественных брендов, который производит лубрикаты — говорит, они из чистого природного сырья и органических сертифицированных ингредиентов.

Описание оральных и мануальных техник опустим. Да, самое интересное остается за кадром. Как говорится, такое лучше один раз увидеть. Но заметим, что все девушки очень старались теоретические знания отработать на тренажере (силиконовом фаллоимитаторе). У многих срабатывает рвотный рефлекс, но слезы не останавливают учениц, они продолжают практиковаться. Самой активной была 21-летняя Дарья: «Я уже почти асс», — хвастается.

— Я делаю эти курсы только потому, что есть спрос, — делится коуч. — Девушки жалуются: «Алена, меня тошнит во время минета». Это нормально! Рвотный рефлекс спасает вас во время интоксикации организма, когда вы перепили, подавились — выпихивает инородное тело. От рвотного рефлекса можно полностью избавиться только с помощью лекарственных средств. Но я считаю, что замораживать глотку ради того, чтобы сделать мужчине хорошо, — это бред и нездоровье. Избавляться от рвотного рефлекса на 100% процентов не надо.

Важно помнить: всё, что оказалось во рту, может быть для вас опасно. Запахивать в глотку банан, огурец, кабачок, чтобы научиться оральным техникам, — не стоит. Потому что если вы приедете с этим в хирургическое отделение, все будут смеяться. У меня есть знакомые врачи, которые рассказывают, откуда иногда приходится доставать колпачок от дезодоранта, фломастер, бильярдный шар. В последнем случае мужчина оправдывался так: «Я упал во время игры и налетел на этот проклятый шар». А это потому, что в понимании многих секс-шопы — магазины для извращенцев, это стыдно. Вот и используют подручные материалы. Вопросы еще есть?

— Вопросы будут после ночи! — бодро отвечают девушки.

По окончании интенсива каждая ученица получила сертификат «Идеальной любовницы».

— Его можно поставить на аву в Tinder, если парень бросит, — на прощание шутит Алена.