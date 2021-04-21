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В США водитель облил полицейского химической жидкостью и бросил коктейль Молотова (видео)

21.04.2021 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В минувшую субботу в Нью-Йорке полиция остановила Lincoln Town Car, водитель которого проигнорировал красный сигнал светофора. Казалось бы, обычный рутинный день американских правоохранителей. Но все закончилось куда более серьезно.

Водитель седана, 44-летний Лайонел Вирджил, в какой-то момент достал стаканчик с неизвестной жидкостью и плеснул ей в лицо полицейскому. По информации NBC New York, это был какой-то химикат. К счастью, сотрудник не пострадал: жидкость попала на одежду и почти не задела лицо. А вот Вирджил выиграл несколько секунд и сумел скрыться с места инцидента.

Нарушителя быстро остановили в другом квартале. Но и там водитель Lincoln не сдался просто так и кинул в полицейский патруль бутылку с коктейлем Молотова. Вирджилу удалось сбежать и во второй раз, но уехал он недалеко — не справившись с управлением, мужчина врезался в припаркованный кроссовер.

В США водитель облил полицейского химической жидкостью и бросил коктейль Молотова (видео)

Его задержали. В автомобиле полицейские обнаружили еще несколько бутылок с воспламеняющейся жидкостью. Лайонелу Вирджилу грозит до 20 лет тюрьмы за покушение на сотрудника полиции.

В США водитель облил полицейского химической жидкостью и бросил коктейль Молотова (видео)

 
 
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В минувшую субботу в Нью-Йорке полиция остановила Lincoln Town Car, водитель которого проигнорировал красный сигнал светофора. Казалось бы, обычный рутинный день...
 
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