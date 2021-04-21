В США водитель облил полицейского химической жидкостью и бросил коктейль Молотова (видео)

Источник материала: Onliner

В минувшую субботу в Нью-Йорке полиция остановила Lincoln Town Car, водитель которого проигнорировал красный сигнал светофора. Казалось бы, обычный рутинный день американских правоохранителей. Но все закончилось куда более серьезно.

Водитель седана, 44-летний Лайонел Вирджил, в какой-то момент достал стаканчик с неизвестной жидкостью и плеснул ей в лицо полицейскому. По информации NBC New York , это был какой-то химикат. К счастью, сотрудник не пострадал: жидкость попала на одежду и почти не задела лицо. А вот Вирджил выиграл несколько секунд и сумел скрыться с места инцидента.

Today, a vehicle stop for running a red light proved once again that no traffic enforcement is “routine.” When approached, the driver doused a cop with a chemical before fleeing, tossing a Molotov cocktail — and finally being arrested. Fortunately, our officers weren’t injured. pic.twitter.com/WBDt89b7F6 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 17, 2021

Нарушителя быстро остановили в другом квартале. Но и там водитель Lincoln не сдался просто так и кинул в полицейский патруль бутылку с коктейлем Молотова. Вирджилу удалось сбежать и во второй раз, но уехал он недалеко — не справившись с управлением, мужчина врезался в припаркованный кроссовер.





Его задержали. В автомобиле полицейские обнаружили еще несколько бутылок с воспламеняющейся жидкостью. Лайонелу Вирджилу грозит до 20 лет тюрьмы за покушение на сотрудника полиции.



