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В США водитель облил полицейского химической жидкостью и бросил коктейль Молотова (видео)
Источник материала: Onliner
В минувшую субботу в Нью-Йорке полиция остановила Lincoln Town Car, водитель которого проигнорировал красный сигнал светофора. Казалось бы, обычный рутинный день американских правоохранителей. Но все закончилось куда более серьезно.
Водитель седана, 44-летний Лайонел Вирджил, в какой-то момент достал стаканчик с неизвестной жидкостью и плеснул ей в лицо полицейскому. По информации
Нарушителя быстро остановили в другом квартале. Но и там водитель Lincoln не сдался просто так и кинул в полицейский патруль бутылку с коктейлем Молотова. Вирджилу удалось сбежать и во второй раз, но уехал он недалеко — не справившись с управлением, мужчина врезался в припаркованный кроссовер.
Его задержали. В автомобиле полицейские обнаружили еще несколько бутылок с воспламеняющейся жидкостью. Лайонелу Вирджилу грозит до 20 лет тюрьмы за покушение на сотрудника полиции.
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В минувшую субботу в Нью-Йорке полиция остановила Lincoln Town Car, водитель которого проигнорировал красный сигнал светофора. Казалось бы, обычный рутинный день...
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