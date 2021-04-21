Больше десяти школ Гомеля «заминировали». Сейчас там работают сотрудники милиции

Источник материала: Onliner

Сегодня многим родителям из Гомеля пришлось пораньше забирать детей из школы: больше 10 учебных заведений получили на свои электронные ящики сообщения с угрозами минирования и отпустили учеников по домам. Эту информацию Onliner подтвердили и в Гомельском УВД.

— В учебные заведения направлены наряды органов милиции и экипажи экстренных служб. Приняты решения об эвакуации детей. В целях безопасности здания оцеплены, на месте работают группы разминирования, — рассказали нам в отделе информации и общественных связей Гомельского УВД.

Были ли эти сообщения правдивыми, мы скоро узнаем. Но если они снова окажутся ложными, вряд ли это удивит кого-то из наших читателей, ведь это далеко не первый случай «минирования» в этом году. Вчера пресс-служба МВД отчиталась, что с января 2021 года к ним поступило больше 70 сигналов о лжеопасности.