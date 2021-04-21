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ПАСЕ приняла две резолюции о ситуации в Беларуси

21.04.2021 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сегодня приняла две резолюции о ситуации в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Светланы Тихановской.

В принятой резолюции «Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования, подчеркивается, что «мирные протесты после фальсификации результатов президентских выборов 9 августа 2020г. были жестко подавлены режимом Александра Лукашенко, а многие протестующие были арестованы и подверглись пыткам». Резолюция указывает, что причастные к подобным нарушениям прав человека не были призваны к уголовной ответственности.

В резолюции отмечается, что власти Беларуси должны вступить в диалог с народом , так как диалог «является единственным путем остановить насилие и нарушения прав человека и провести новые демократические выборы, чтобы выйти из политического кризиса».

Кроме того, власти должны освободить всех политзаключенных, немедленно прекратить пытки и бесчеловечное обращение с оппонентами режима, а также возбудить уголовные дела против тех, кто совершает преступления против белорусского народа.

В резолюции «Срочная необходимость реформы выборов в Беларуси» указывается, что система проведения выборов в Беларуси «стала движущим фактором нынешнего политического, экономического и правозащитного кризиса».

В резолюции говорится, что всесторонняя реформа выборов в Беларуси должна привести избирательные законы и практику в соответствие с международными стандартами.

Реформа должна гарантировать независимость и беспристрастность избирательных комиссий, создать единый публичный реестр избирателей, отрегулировать досрочное голосование, обеспечить прозрачность подсчета голосов, позволить местное и международное наблюдение, установить четкие и менее жесткие критерии для регистрации кандидатов, обеспечить возможность судебного обжалования всех решений комиссий.

ПАСЕ учитывает, что многие белорусские и международные структуры призывают к проведению досрочных выборов на базе существующего избирательного законодательства. И подчеркивает, что «такие выборы могут быть признаны достаточно свободными и справедливыми, только если независимая и беспристрастная ЦИК сможет посредством положений, решений, распоряжений или инструкций воплотить в жизнь как можно больше из перечисленных выше требований, а местные и международные наблюдатели смогут наблюдать за всем избирательным процессом».

Резолюция также призывает «власти Беларуси и все заинтересованные стороны срочно провести широкий диалог, чтобы обеспечить мирный выход из кризиса».

 
 
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Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сегодня приняла две резолюции о ситуации в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Светланы Тихановской.
 
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