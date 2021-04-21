Свабода Первым "сенаторы" одобрили законопроект о "недопущении реабилитации нацизма", передает





Законопроект о недопущении реабилитации нацизма как инструмент в гибридной войне

Законопроект о недопущении реабилитации нацизма, согласно генеральному прокурору Андрею Шведу — составляющая "комплекса мер", чтобы коренным образом остановить эти «проявления», информирует БелТА.





"Надо понимать, что в нынешней ситуации проявление нацизма — это элемент той войны, которая ведется с Республикой Беларусь. Ее называют гибридная, информационная, но основная цель — захват власти, уничтожение независимой Беларуси», — сказал Швед.





Также прокурор, по его словам, с августа наблюдает "радикализацию", которая якобы исходит от "неонацистских организаций". Закон, по его словам, принимали с учетом международного опыта.





По мнению Андрея Шведа, Совет Республики 21 апреля утвердил меры профилактического, предупредительного и карательного характера. Это значит, что закон не призван в первую очередь наказывать, прежде всего целью стоит профилактика, и только если меры уже предпринимали, тогда и следует решать вопрос об ответственности таких лиц.





Противодействовать "реабилитации нацизма" согласно документу, будут с помощью «патриотического воспитания граждан», а это, по мнению властей:





формирование в обществе нетерпимости к нацизму и его реабилитации;

распространение соответствующей информации, включая интернет;

прославление победы в Великой Отечественной войне через искусство, образовательные и научные проекты.





Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма появилась в белорусском законодательстве 1 февраля 2020 года - тогда вступили в силу поправки в статью 130 Уголовного кодекса («разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды, Реабилитация нацизма»). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.





Изменения в закон о массовых мероприятиях «продиктовало время»

Также 21 апреля Совет Республики одобрил законопроект "Об изменении Закона "О массовых мероприятиях в Беларуси".





Министр внутренних дел Иван Кубраков заявил, что изменения продиктованы «временем и практикой применения». Новый закон отменил уведомительный принцип, теперь в обязательном порядке должна быть заявка на мероприятие.





"Вторая половина 2020 года показала, что отдельные граждане Беларуси, а именно деструктивно настроенные силы, использовали эту норму для сбора граждан. Потом в определенный момент выводили людей на улицы, в ходе массовых беспорядков совершались преступления, в том числе тяжкие и особо тяжкие", — заявил Кубраков.





Закон О "противодействии экстремизму" изменен для "территориальной целостности"

Новинки в законе, по словам генпрокурора Шведа, «идут от жизни, необходимости защиты страны, суверенитета, территориальной целостности».





Перечень "экстремистских действий" состоит из 18 пунктов, некоторые из них вытекают из смысла формулировки "экстремизма", а некоторые выглядят неожиданно.





Так, наряду с насильственным захватом власти, созданием вооруженных формирований и террористической деятельностью, экстремизмом посчитали:





распространение лживых сведений о разных сферах жизни Беларуси, правовое состояние белорусов, "дискредитирующих Республику Беларусь";





оскорбление представителя власти,





дискредитацию органов власти и управления;





препятствование работе Центризбиркома и других государственных органов;





активное участие в массовых беспорядках или их организацию;





призыв на несанкционированную массовую акцию - от митинга до пикета, а также вовлечение людей в участие в них;





публичное оправдание таких действий, а тем более призыв к ним;

финансирование вышеуказанных действий.





"Экстремистской" символикой могут посчитать все, что можно показать, прочитать или спеть для «экстремистской деятельности». А портрет экстремиста - сам по себе экстремизм.





Закон о госзащите судей и должностных лиц ввели из-за "угроз"

Иван Кубраков сказал, что судьям, милиционерам и другим должностным лицам поступали угрозы в конце 2020 года и начале 2021 года. также угрожали якобы и "просто лицам с гражданской позицией — учителям, артистам, журналистам "Поэтому в законопроект внесли понятие, как «другие защищаемые лица».





"Закон О СМИ" изменили из-за "недобросовестных коллег"

Министр информации Владимир Перцов в обращении к Совету Республики, который одобрил и изменения в «Закон О СМИ», сказал, что необходимость корректирования возникла из-за отдельных «прогалов», которыми якобы пользовались «недобросовестные коллеги».





В целом Совет Республики планирует рассмотреть за 21 апреля 13 различных законопроектов. После одобрения законопроектов их должен подписать Лукашенко, и тогда они вступят в силу.