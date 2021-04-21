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Лукашенко: Беларусь не хочет плохих отношений с Украиной
21.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь не хочет плохих отношений с Украиной. Об этом заявил сегодня президент республики Александр Лукашенко на встрече с депутатом Верховной Рады Украины Евгением Шевченко. Народный избранник активно комментирует белорусско-украинские отношения, за что попадает под критику своих СМИ, передает телеканал «МИР 24».
В последние время Киев резко высказывается в адрес Минска, были предприняты попытки экономического давления. Но даже в этих условиях страны наращивают товарооборот. В прошлом году было 4,5 млрд долларов, в этом больше.
Затронули на встрече также тему минских соглашений и работу трехсторонней рабочей группы.
Александр Лукашенко заверил гостя, что Минск готов подставить плечо стране-соседке. Напомнил, как в 2014-м Беларусь приняла 150 тысяч украинцев после военных действий на Донбассе. Здесь они получили те же права, что и белорусы.
«Меня многие могут обвинить, что я говорю якобы за весь украинский народ, но я знаю, и социология это показывает, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Григорьевич, своим президентом. Люди должны видеть кого-то, кто не боится, кто ведет за собой и показывает другой путь», – отметил Шевченко.
Это встреча может стать добрым сигналом для Минска и Киева, чтобы начать диалог, считает Александр Лукашенко.
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Президент республики встретился с депутатом Верховной Рады Украины Евгением Шевченко.
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