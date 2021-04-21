Лукашенко: Беларусь не хочет плохих отношений с Украиной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь не хочет плохих отношений с Украиной. Об этом заявил сегодня президент республики Александр Лукашенко на встрече с депутатом Верховной Рады Украины Евгением Шевченко. Народный избранник активно комментирует белорусско-украинские отношения, за что попадает под критику своих СМИ, передает телеканал «МИР 24».

В последние время Киев резко высказывается в адрес Минска, были предприняты попытки экономического давления. Но даже в этих условиях страны наращивают товарооборот. В прошлом году было 4,5 млрд долларов, в этом больше.

Затронули на встрече также тему минских соглашений и работу трехсторонней рабочей группы.

«Вы считаете, что работа трехсторонней группы в Минске – это подарок Лукашенко? Нет! Зачем ехать за тридевять земель, если у тебя за забором, у твоих родных людей, ты приезжаешь, как домой. Это политическая вакханалия. Нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет», –сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко заверил гостя, что Минск готов подставить плечо стране-соседке. Напомнил, как в 2014-м Беларусь приняла 150 тысяч украинцев после военных действий на Донбассе. Здесь они получили те же права, что и белорусы.

«Меня многие могут обвинить, что я говорю якобы за весь украинский народ, но я знаю, и социология это показывает, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Григорьевич, своим президентом. Люди должны видеть кого-то, кто не боится, кто ведет за собой и показывает другой путь», – отметил Шевченко.

Это встреча может стать добрым сигналом для Минска и Киева, чтобы начать диалог, считает Александр Лукашенко.