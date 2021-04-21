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Палата представителей – о предложении обсудить закон о СМИ: «Не представляется возможным»

21.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В начале апреля, когда Палата Представителей готовилась рассмотреть проект изменений в Законе о СМИ, Белорусская ассоциация журналистов обратилась в соответствующую комиссию парламента.

Ведь в теории законопроект должен был пройти общественное обсуждение с участием всех заинтересованных сторон – министерства информации, представителей белорусских СМИ, журналистских организаций, медиаэкспертов.

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Однако уже 2 апреля депутаты приняли поправки в первом чтении. И лишь после принятия их во втором чтении председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько направил в ОО «Белорусская ассоциация журналистов» ответ.

– Реализация Вашего предложения в настоящее время не представляется возможным, поскольку указанный проект Закона принят Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь во втором чтении 16 апреля 2021 года, – говорится в тексте письма на имя заместителя председателя БАЖ Бориса Горецкого.

Вместе с тем, как отмечено в документе, «Постоянная комиссия надеется на продолжение конструктивного и эффективного взаимодействия в области развития национального информационного пространства во имя сохранения мира и безопасности в нашей стране».

 
 
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