Белорусским силовикам, судьям и журналистам разрешили менять внешность

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар –Sputnik. Совет республики Национального собрания Беларуси одобрил изменения в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны".

Сегодня в Минске прошла сессия верхней палаты белорусского парламента. Изменения в ранее существующий закон о госзащите были инициированы Советом безопасности на фоне внутриполитического кризиса в стране после президентских выборов. По данным МВД, с августа 2020 года в Беларуси угрозам в связи с выполнением служебных обязанностей подверглись сотни силовиков, прокуроров, судей, журналистов.

"Изменения в закон продиктованы временем. Угрозы в конце прошлого года, да и в начале этого года поступали в адрес должностных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Но не только в отношении сотрудников органов внутренних дел либо в отношении судей, но и в отношении просто лиц с гражданской позицией - учителей, артистов, журналистов также поступало большое количество угроз. Поэтому в законопроект внесено понятие, как иные защищаемые лица", - сообщил журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков, который представлял законопроект в Совете республики

По его словам, любой гражданин, в отношении которого поступают угрозы, обращается в органы внутренних дел. В свою очередь они определяют степень угрозы. "С учетом этого и определяется степень защиты. Кому-то достаточно просто изменить место работы или жительства, а кому-то необходимы изменения внешности", - отметил министр.

Буллинг и угрозы

Ранее глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев сообщал о том, что с августа 2020 года сотни белорусских журналистов из государственных СМИ подверглись и подвергаются буллингу, получили угрозы , несколько из них из-за травли перенесли инсульты и инфаркты.

По словам главы БСЖ, доклад о буллинге и травле более 400 журналистов из государственных СМИ в Беларуси был направлен в ОБСЕ, но ответа на него не поступило.

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