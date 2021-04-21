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Забросила спортзал: в сети обсуждают платье, которое испортило фигуру Шейк
21.04.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Новый образ супермодели Ирины Шейк на модном показе обсуждают в сети: фанаты решили, что вечернее платье испортило безупречную фигуру звезды.
35-летняя Шейк - счастливая обладательница идеальной фигуры. Но, к сожалению, даже такое стройное тело можно испортить, если подобрать неудачный наряд. Именно это произошло на показе новой коллекции Michael Kors, прошедшем в центре Нью-Йорка.
В сети обсуждают новый снимок в Instagram модели: фолловеры сошлись во мнении, что вечерний наряд испортил безупречную фигуру Шейк.
На снимке Шейк дефилирует по городу в платье-миди графитового оттенка из блестящей ткани. Верхняя и нижняя часть наряда, соединенные кольцом образовали сложную конструкцию, а сборки по бокам добавили объема в области живота и бедер. Злую шутку сыграли и длинные сапоги с широким голенищем, которые будто укоротили ноги Шейк.
"Это платье сильно полнит"; "Она забросила спортзал или мне кажется?"; "Что-то не то"; "Платье красивое, но бедра выглядят просто ужасно", - написали фолловеры.
Напомним, что это не первый случай, когда образы иконы стиля критиковали в сети: зимой модель
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