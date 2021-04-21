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Могилевчанина, которого разыскали со служебной собакой за нанесение бело-красно-белых полос, наказали арестом

21.04.2021 15:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

53-летний житель Могилева Вячеслав Короткевич признан виновным в порче имущества (ст. 341) и нанесении ущерба на 10 рублей 34 копейки. 21 апреля Ленинский районный суд Могилева приговорил его к двум месяцам ареста. 

Могилевчанина, которого разыскали со служебной собакой за нанесение бело-красно-белых полос, наказали арестом

В декабре 2020 года Вячеслав Короткевич раскрасил бело-красно-белыми полосами ограждение школы, а также киоск, столбы, деревья в поселке на окраине Могилева.

Как следует из материалов дела, о полосах милиция узнала от руководителя школы и анонимного источника.

Милиция разыскала дом, в котором он живет, с помощью служебной собаки и сняла об этом видеоролик, который разошелся по государственному телевидению и провластным телеграм-каналам.

Дело против Короткевича рассматривала судья Оксана Ратникова. Государственное обвинение представляла прокурор Мария Ивутина, которая просила осудить обвиняемого на три месяца ареста.

В суде Вячеслав Короткевич признал, что рисовал полосы в виде бело-красно-белого флага. Свою вину признал и до судебного разбирательства возместил ущерб учебному заведению. Объяснять свои действия Вячеслав не стал, но подтвердил показания, которые давал следователю.

Во время следствия Вячеслав говорил, что раскрашивал конструкции в поселке полосами один, «чтобы выразить свою позицию относительно бело-красно-белого флага, который не запрещен и к которому большинство людей относятся положительно, как к части истории своей страны».

На такой поступок Короткевич решился после того, как во время семейного торжества по случаю дня рождения сына состоялся разговор об истории флага.

Приговор не вступил в силу. Короткевич намерен обжаловать его. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

 

 

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Теги: Могилев
 
 
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53-летний житель Могилева Вячеслав Короткевич признан виновным в порче имущества (ст. 341) и нанесении ущерба на 10 рублей 34 копейки. 21 апреля Ленинский районный суд...
 
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