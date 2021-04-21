Назван самый эффективный способ ношения двух масок

Источник материала: Onliner

Исследователи Университета Северной Каролины проверили эффективность использования двух масок: ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщал, что такой метод повышает защиту на 50%. Результаты исследования приводит ресурс Business Insider.

Ученые проверили несколько комбинаций из двух масок разных материалов. Оказалось, что наиболее защищенный вариант — медицинская маска, поверх которой плотно замотан платок либо шарф. Причем все дело в том, что маски плотно облегают кожу, а дополнительные слои существенной роли не играют.

Также специалисты подчеркнули, что оптимальная защита при общении с другими людьми происходит, когда все используют плотно прилегающие к лицу маски.