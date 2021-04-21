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Назван самый эффективный способ ношения двух масок
Источник материала: Onliner
Исследователи Университета Северной Каролины проверили эффективность использования двух масок: ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщал, что такой метод повышает защиту на 50%. Результаты исследования
Ученые проверили несколько комбинаций из двух масок разных материалов. Оказалось, что наиболее защищенный вариант — медицинская маска, поверх которой плотно замотан платок либо шарф. Причем все дело в том, что маски плотно облегают кожу, а дополнительные слои существенной роли не играют.
Также специалисты подчеркнули, что оптимальная защита при общении с другими людьми происходит, когда все используют плотно прилегающие к лицу маски.
респиратор-полумаска, FFP3, цвет: белый
повязка, 3 слоя, цвет: голубой
респиратор-полумаска, 5 слоёв, FFP2, цвет: белый
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Исследователи Университета Северной Каролины проверили эффективность использования двух масок: ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщал,...
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