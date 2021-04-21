Мужчина похитил несколько машин и уехал в Россию. Его нашли и выдали Беларуси

Источник материала: Onliner

«В конце 2019 года мужчина из Барановичей получил автомобиль для выполнения ремонтных работ. Через некоторое время в состоянии опьянения он совершил на нем самовольную поездку и был задержан сотрудниками ГАИ, — сообщили в Генпрокуратуре. — Спустя несколько дней он из корыстных побуждений похитил авто в Каменецком районе. После скрылся в РФ».

«Желая уклониться от привлечения к ответственности, обвиняемый скрылся от правоохранительных органов на территории России, — утверждают в прокуратуре. — После объявления в розыск его задержали на территории соседнего государства и впоследствии выдали в Беларусь для осуществления уголовного преследования».

Мужчину обвиняли по ч. 2 ст. 214 и ч. 2 ст. 205 УК РБ (повторные угон и кража). Приговор — 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.