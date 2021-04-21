Забрали телефон и хотят провести психологическую экспертизу. СК пришел к вокалисту Gods Tower

Источник материала: Onliner

В Минске к лидеру гомельской группы Gods Tower Ножику, Владиславу Новожилову, пришел Следственный комитет. Об этом он успел написать на своей странице в Facebook.

Комментарий Onliner дал сам музыкант Владислав Новожилов уже после ухода СК из его квартиры.

— У меня забрали телефон как улику совершения преступления и ушли. Хорошо, что не забрали остальную аппаратуру. Но уже в понедельник мне предстоит вернуться в Гомель, и, вы не поверите, меня отправили на психологическую экспертизу, чтоб понять, нормальный ли я. Пришли из-за комментария на YouTube, который я оставлял губернатору. Это было еще в августе 2020 года. Они еще вчера хотели прийти, когда у меня день рождения был, у нас это любят. Самочувствие отвратительное, если честно, сейчас очень много работы у меня, которую не хотелось бы перекладывать на других людей, — рассказывает Владислав.

По поводу статьи музыкант сказал так: «Уже завели дело, оскорбление, статью не помню, я в этих цифрах не ориентируюсь».

Напомним, 19 сентября Владислава задержали в Минске вместе с Александром Помидоровым после бесплатного концерта, а 22 сентября суд приговорил их к 8 суткам ареста.