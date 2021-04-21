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Лукашенко 22 апреля отправится в Москву на переговоры с Путиным

21.04.2021 15:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко 22 апреля отправится в Российскую Федерацию. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, в Москве запланирована встреча и переговоры Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

Они "обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров".

На переговорах будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.

В числе приоритетных тем и союзная тематика.

Кроме того, Лукашенко и Путин "обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе".

 
 
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Лукашенко 22 апреля отправится в Российскую Федерацию. Об этом сообщает его пресс-служба.
 
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