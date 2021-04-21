К лидеру группы Gods Tower пришли силовики













К лидеру гомельской группы Gods Tower Владиславу Новожилову пришел Следственный комитет. Говорят, их «заинтересовал» комментарий на Youtube





Сильным Новостям » рассказала жена Владислава, сегодня к ней на работу приехали сотрудники гомельского Следственного комитета. Они хотели с помощью Инны попасть в квартиру. По их словам, там они уже были, Владислав в курсе, но не открывает двери. Как «» рассказала жена Владислава, сегодня к ней на работу приехали сотрудники гомельского Следственного комитета. Они хотели с помощью Инны попасть в квартиру. По их словам, там они уже были, Владислав в курсе, но не открывает двери.





Сперва Инна отказывалась, но следователи ее заверили: «Никакого «хапуна» не будет. Если бы они хотели, то сделали бы это сразу». Женщина хотела сообщить мужу, но сделать это ей не разрешили. Когда Инна попросила объяснить, в чем же дело, ей сказали, что визит связан с комментарием на Youtube, который содержит оскорбление.





В конце концов следователи попали в квартиру. Владислав связался с адвокатом. Что там сейчас происходит, Инна не знает – ее вернули обратно на работу. Дозвониться до супруга она не может — аппарат выключен.





Напомним, 19 сентября Владислава задержали в Минске вместе с Александром Помидоровым после совместного бесплатного концерта. 22 сентября суд в Минске приговорил лидера гомельской группы Gods Tower Владислава Новожилова, известного как Lesley Knife, к 8 суткам ареста.