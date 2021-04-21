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В Могилеве и Гомеле "заминировали" школы

21.04.2021 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несколько школ в Могилеве и Гомеле "заминировали" телефонные "минеры".

В Могилеве сначала саперно-пиротехническую машину заметили возле школы №41, сообщает "Белсат". Потом стало известно, что такие сообщения получили несколько учебных заведений. "В 46-й школе через внутреннюю связь приказали всем покинуть здание", — рассказали читатели "Белсата". 

В Гомеле, как пишут "Сильные новости", сообщения о минировании получили школы №№ 38, 72, 1, 15, 67, 66, 12, 57, 62, 9. Детей из этих школ отпустили по домам. 

Накануне пресс-служба МВД сообщила, что за прошедшую неделю в разных городах страны поступило более 20 сообщений о "минировании" школ.
 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Несколько школ в Могилеве и Гомеле "заминировали" телефонные "минеры".
 
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