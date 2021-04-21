﻿ Бычье сердце, бродячий нерв и палатка мозжечка. Проверьте, узнаете ли вы реальные медицинские термины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бычье сердце, бродячий нерв и палатка мозжечка. Проверьте, узнаете ли вы реальные медицинские термины

21.04.2021 15:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Скучали по медицинским тестам? HEALTH.TUT.BY предлагает проверить, сможете ли вы отличить придуманные нами термины от тех, которые могут встречаться (иногда как неформальная альтернатива) в лексиконе медиков.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скучали по медицинским тестам? HEALTH.TUT.BY предлагает проверить, сможете ли вы отличить придуманные нами термины от тех, которые могут встречаться (иногда как...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Фотографируют окна, что-то записывают". В Новую Боровую нагрянули силовики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by