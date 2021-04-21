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Бычье сердце, бродячий нерв и палатка мозжечка. Проверьте, узнаете ли вы реальные медицинские термины
Источник материала: Tut.by
Скучали по медицинским тестам? HEALTH.TUT.BY предлагает проверить, сможете ли вы отличить придуманные нами термины от тех, которые могут встречаться (иногда как неформальная альтернатива) в лексиконе медиков.
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Бычье сердце, бродячий нерв и палатка мозжечка. Проверьте, узнаете ли вы реальные медицинские термины
Скучали по медицинским тестам? HEALTH.TUT.BY предлагает проверить, сможете ли вы отличить придуманные нами термины от тех, которые могут встречаться (иногда как...
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