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Самый тяжеловооруженный в мире самолет получил «несравнимый» радар

21.04.2021 15:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Истребитель F-15EX Eagle II Военно-воздушных сил (ВВС) США, считающийся аналогом российского Су-57, получил, вероятно, самый мощный в мире радар для данного типа самолетов, сообщает The Drive, ссылаясь на разработчика радиолокационной станции Мишель Стычински из компании Raytheon. На публикацию обратила внимание Lenta.ru.


Фото: wikipedia.org

В беседе с изданием специалист отметила, что радар AN/APG-82 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) от своего предшественника, APG-82, отличается, в частности, усиленными возможностями по противодействию угрозам, исходящим от ракет «воздух-воздух» и «земля-воздух», меньшим количеством подвижных элементов, повышенными надежностью и удобством обслуживания.

«APG-82 — самый мощный радар, и нет ничего, что могло бы сравниться с ним», — уверена Стычински.

В апреле ВВС США в ходе церемонии, состоявшейся на авиабазе Эглин во Флориде, дали официальное название истребителю F-15EX Advanced Eagle — F-15EX Eagle II.

В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Advanced Eagle, который считается самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет может стать самым вооруженным истребителем в мире и дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.

 
 
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