Вводят новшества по валютному рынку. Что они означают для белорусов

Источник материала: Tut.by

Власти вводят изменения по валютным регулированию и контролю. Среди прочего разрешат открывать счета в иностранных банках, покупать акции и недвижимость за рубежом без согласования с Нацбанком, а также введут обязательную регистрацию некоторых валютных договоров. Еще прописали, в каких случаях чиновники могут вводить валютные ограничения при угрозе экономической безопасности страны. Последнее уточнение вызвало немало вопросов у белорусов.

А почему именно сейчас вводят эти новшества? А не возникнет ли из-за этого нехватка валюты в обменниках? Не идти ли снимать сбережения со счета в банке?

Рассказываем, что означают эти изменения (сразу оговоримся: повода для паники из-за самого факта введения новшеств нет).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

А что, до этого власти не могли вводить валютное регулирование?

Могли — и делали это при необходимости. В последний раз — в 2014 году, когда возникла надобность «по недопущению развития негативных тенденций на финансовом рынке». Тогда вводили 30%-ный сбор на покупку валюты и для предприятий, и для граждан, покупающих валюту в банках. Кроме того, поднимали для субъектов хозяйствования до 50% норматив обязательной продажи валютной выручки. Нацбанк также вводил ограничение в 2% по курсам валюты в обменниках, а банки — на безналичную конвертацию и снятие валюты с карточек.

После этого регулирование валютного рынка в таких масштабах не применялось.

Так почему изменения вводят сейчас? Есть причины для ограничений?

Вопросов в экономике сейчас, конечно, хватает: среди прочего — сокращающиеся золотовалютные резервы, рост госдолга, разогнавшаяся инфляция, падающие средние зарплаты и реальные пенсии , высокие инфляционные ожидания . Однако нынешние изменения по регулированию и контролю валютного рынка не привязаны напрямую к нынешней ситуации в экономике, их подготовили как минимум в 2019 году, приняли в 2020-м, а вводят новшества с 9 июля 2021-го.

Сейчас власти уточнили, конкретизировали и детально прописали, в каких случаях, кто, на какие сроки при необходимости может вводить валютное регулирование. Введение этих изменений не означает, что именно сейчас возникла необходимость принимать ограничения по валютному рынку.

В документе прописано, что в случае угрозы экономической безопасности страны, в том числе стабильности финансовой системы, если ситуация не может быть решена другими мерами экономической политики, могут ввести валютные ограничения. Это могут сделать на срок до одного года.

И еще важный момент: изменения, которые вводят с 9 июля, не сводятся только к прописыванию валютных регулирования и контроля. Кроме всего прочего ими также вводят возможность открывать счета в иностранных банках, покупать акции и недвижимость за рубежом без согласования с Нацбанком. То есть говорить о том, что документ предполагает только ограничения и ужесточения по валютному рынку, нельзя.

По прогнозу эксперта, как минимум в ближайшие месяцы предпосылок для каких-то серьезных потрясений в экономике нет.

Что относят к угрозам экономической безопасности страны К угрозам экономической безопасности страны, при которых могут ввести ограничения по валютному рынку, причисляют: негативное развитие ситуации в платежном балансе, следствием которого может стать снижение золотовалютных резервов Беларуси ниже допустимого уровня;

резкие колебания курса белорусского рубля;

обстоятельства, при которых осуществление мер по ослаблению или отмене валютных ограничений может повлечь ухудшение экономической и финансовой ситуации в Беларуси либо нанести ущерб интересам безопасности страны и препятствовать поддержанию общественного порядка.

А что говорят в Нацбанке?

В Нацбанке уточняют, что 154-й указ, которым отменили действие двух других, приняли для того, чтобы «привести законодательство в области валютного регулирования в соответствие с требованиями нормотворчества, а также исключения из него норм, не соответствующих новой парадигме осуществления операций с иностранной валютой в Беларуси, закрепленной положениями новой редакции Закона Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле». Документ начнет работать с 9 июля, он предусматривает отмену ряда существующих ограничений и обременений при проведении валютных операций юридическими и физическими лицами, уточняет регулятор.

«Так, с признанием утратившим силу указа № 301, которым в августе 2018 года в Беларуси была фактически отменена обязательная продажа иностранной валюты, из законодательства исключаются нормы, регламентирующие порядок использования указанного инструмента валютного регулирования, — поясняют в Нацбанке. — С признанием утратившим силу указа № 240 отменяется ранее предоставленное Национальному банку право единолично устанавливать дополнительные требования к порядку осуществления резидентами текущих валютных операций, а также исключаются нормы, регламентирующие процедуры принятия решений в сфере валютного регулирования».

Так что, не идти в банк и не снимать деньги со счетов?

Каждый сам для себя решает, каким образом хранить свои сбережения, чтобы чувствовать себя комфортно.

Но уточним, что изменения по валютному рынку, которые заработают с 9 июля, сами по себе вряд ли могут создавать дополнительные риски для сохранности ваших сбережений, которые хранятся в банках. В случае неблагоприятных ситуаций в экономике, которые будут негативно сказываться в том числе на валютном рынке, власти могут ввести какие-либо ограничения, не дожидаясь 9 июля. Равно как и после этой даты наличие каких-либо неблагоприятных факторов в экономике (то же существенное падение курса рубля или заметное сокращение золотовалютных резервов) не означает автоматического введения ограничений по валюте. То есть здесь вариантов для маневрирования чиновников хватает.

Какие ограничения по валюте могут ввести при необходимости Нацбанк совместно с Совмином смогут при необходимости ввести такие валютные ограничения: запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций;

ввести лимиты на объемы, количество и сроки проведения валютных и валютно-обменных операций, валюты платежа, резервирование части, всей суммы или суммы, кратной всей сумме проводимой валютной операции;

ввести требование на получение спецразрешения у Нацбанка на валютные операции;

ввести обязательную продажу полученной юрлицами-резидентами иностранной валюты;

ввести ограничения по открытию и ведению резидентами счетов в иностранных банках.

Хорошо. А если власти введут все-таки ограничения, может возникнуть нехватка валюты?

Сразу уточним, что это теоретическая ситуация.

Во-первых, зависит от того, какие ограничения при необходимости могут ввести.

Во-вторых, нужно учитывать дополнительные условия. К примеру, какая ситуация будет с благосостоянием белорусов (зарплатами, пенсиями, пособиями, сбережениями), будет ли хватать доходов на жизнь или возникнет надобность «проедать» накопления и сдавать валюту. А еще надо учитывать спрос на валюту: будут ли «лишние» деньги на ее покупку.

А сейчас курсы валют в обменниках регулируют?

Нет. Нацбанк проводит режим плавающего валютного курса. Эксперты ранее говорили про то, что «если регулятор и воздействует на динамику курса, то только в краткосрочном периоде, чтобы сгладить резкие колебания курса из-за действия каких-то краткосрочных факторов и избежать в связи с этим панических настроений на валютном рынке».

«Курсы валют в обменниках сейчас никак не регулируются. Раньше были какие-то коридоры отклонений от официального курса — не больше 2% от курсов Нацбанка. Сейчас такого нет. Каждый банк ставит курсы, какие хочет, — рассказывал ранее аналитик Вадим Иосуб. — Но при этом волшебным образом получается, что эти курсы у всех более или менее одинаковые: разница 1−2 копейки. Здесь работает рынок».