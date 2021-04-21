Российский политолог: «В пространстве реальной политики решается вопрос: Путин прогнет Лукашенко или не сможет?»

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Эксперты обсуждают, каким может быть обещанное правителем Беларуси «принципиальное решение».

Политолог и публицист Дмитрий Орешкин на канале «И Грянул Грэм» предположил, что «самым важным» заявлением, которое обещал в ближайшее время сделать Александр Лукашенко, может быть заявление о том, что он намерен быть ближе к России:





– У него ситуация действительно близка к безвыходной. Путин, с другой стороны, тоже готов согласиться с тем, чтобы спецслужбы произвели, на мой взгляд, как в плохом фильме смонтированную историю с «изъятием белорусских диссидентов» на территории России. Это означает, что по сути, службы безопасности России и Беларуси должны быть едины. Де-факто это означает контроль над Беларусью и это можно представить населению (России) как большую победу.

Здесь категорически важна и интересна позиция Лукашенко. Насколько я понимаю, он будет упираться до последнего. Уже не раз и не два он давал понять, что его режим пытаются свергнуть с востока – и во время скандала с «вагнеровцами», которых арестовали под Минском, и сейчас тоже, когда говорилось о покушении.

Значит, он не верит собственным спецслужбам, которые, вероятно, больше смотрят на Кремль, чем на Лукашенко. Это одна сторона. А вторая – если его таки прогнули, тогда он должен будет с пафосным и победным видом заявить, что они с Путиным строят Союзное государство. И вот когда он что-то ясное скажет в этом направлении, тогда мы и увидим, для чего кино затевалось.

Как это было, помните, с «Ником и Майком»: «Как там наш крепкий орешек?» Это была настолько дикая постановка из кинофильмов 1970 года, что не знаю, кто в это поверил. Сейчас что-то похожее по фееричности, по безумию, невероятности создается в информационном пространстве. А в пространстве реальной политики решается вопрос: Путин прогнет Лукашенко, заставит его присоединиться, или не сможет?

Путин проговорился: «А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была реально предпринята?»