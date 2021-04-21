ПАСЕ призвала власти Беларуси к диалогу с оппозицией и проведению новых демократических выборов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает белорусские власти провести в этом году новые демократические выборы для разрешения политического кризиса. Об этом говорится в резолюции, принятой 21 апреля на сессии ПАСЕ в Страсбурге на основе доклада «Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования».



Фото: u-f.ru.

Доклад подготовлен депутатом Александрой Луи (Франция). За принятие резолюции проголосовали 102 депутата, против — 23, воздержались — 13. Против голосовали представители делегаций России и Азербайджана.

В резолюции отмечается, что «мирные протесты против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года были жестоко подавлены режимом Александра Лукашенко», а многие протестующие «были арестованы и подвергнуты пыткам в заключении». Некоторые лидеры демократического движения задержаны, другие были вынуждены покинуть страну.

«В феврале 2021 года началась новая волна арестов и преследований активистов оппозиции, — говорится в документе. — Среди привлеченных к ответственности были правозащитники, журналисты, юристы, профсоюзные деятели и представители Координационного совета».

ПАСЕ отмечает, что в Беларуси насчитывается более 300 политзаключенных, некоторые из которых объявляли голодовки протеста.

«Виновные в серьезных и неоднократных нарушениях прав человека, совершенных в массовых масштабах при подавлении протестов против фальсификации результатов президентских выборов, не были подвергнуты уголовному преследованию на национальном уровне, несмотря на то, что пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение также являются преступлениями в белорусском законодательстве», — сказано в резолюции.

ПАСЕ обращает внимание на важность привлечения к ответственности виновных в серьезных нарушениях прав человека, в том числе для того, чтобы предотвратить такие нарушения в будущем. В резолюции также отмечается, что законодательство ряда стран-членов Совета Европы предусматривает принцип «универсальной юрисдикции» в отношении определенных преступлений особо серьезного характера, включая акты пыток, даже если они были совершены за границей, иностранными гражданами и против иностранных граждан.

ПАСЕ приветствует деятельность белорусских правозащитников, которые «успешно собрали значительный объем доказательств пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и выявили предполагаемых преступников». В резолюции упоминается недавно созданная Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (International Accountability Platform for Belarus), а также приветствуется сотрудничество в ее рамках различных организаций и стран.

ПАСЕ поддерживает создание специальной группы Совета Европы по ситуации в Беларуси, в первую очередь — по защите прав человека.

Депутаты ПАСЕ призвали белорусские власти начать диалог с оппозицией как «единственный способ прекратить насилие, нарушения прав человека и провести новые демократические выборы в этом году для разрешения политического кризиса».

«ПАСЕ призывает немедленно освободить политических заключенных, а также прекратить все акты пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, совершаемые против противников режима, будь то в общественных местах, в домах граждан или в любых местах содержания под стражей, — говорится в резолюции. — ПАСЕ призывает привлечь к ответственности всех виновных в совершении таких деяний в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь».

В резолюции содержится призыв к белорусским властям сотрудничать с Венецианской комиссией для реформирования Уголовного кодекса, в том числе в целях декриминализации свободы выражения мнений, собраний и ассоциаций;

Депутаты ПАСЕ призвали Беларусь подписать и ратифицировать Факультативный протокол к конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Римский статут Международного уголовного суда. Резолюция рекомендует Комитету министров Совета Европы предложить Беларуси присоединиться к Европейской конвенции против пыток.

ПАСЕ призывает белорусские власти:

— принять все необходимые меры для обеспечения права граждан на справедливое судебное разбирательство, включая доступ к адвокату;

— отменить все ограничения на свободу СМИ и свободу собраний;

— выполнить все рекомендации Венецианской комиссии, сделанные в ее заключении от 20 марта 2021 года о совместимости с европейскими стандартами определенных положений уголовного законодательства Беларуси, используемых для преследования мирных демонстрантов и членов Координационного совета;

— как можно скорее отменить смертную казнь.

Государствам-членам Совета Европы резолюция рекомендует требовать от белорусских властей немедленного освобождения всех политических заключенных и прекращения репрессий против протестующих, а также поставить в зависимость от этого любое экономическое, финансовое и политическое сотрудничество.

Кроме того, им рекомендовано поддерживать международные усилия по привлечению к ответственности лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека в Беларуси, оказывать помощь жертвам репрессий, вынужденным покинуть Беларусь, и ввести адресные санкции в отношении виновных в нарушениях прав человека.