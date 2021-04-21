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Минэкономики приглашает бизнесменов на конкурс с призами в размере 2900 рублей

21.04.2021 16:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство экономики 21 апреля объявило о старте ежегодного национального конкурса «Предприниматель года».

Минэкономики приглашает бизнесменов на конкурс с призами в размере 2900 рублей

Этот бесплатный конкурс проводится среди юридических лиц — субъектов малого и среднего предпринимательства, в уставном фонде которых акции (доли) государства отсутствуют либо составляют менее 50%, а также среди индивидуальных предпринимателей.

Участники национального конкурса должны соответствовать нескольким критериям.

Так, по итогам деятельности за 2020 год у них не должно убытков от реализации продукции, товаров, работ, услуг.

Конкурс «Предприниматель года» проводится по пяти номинациям.

Это «Успешный старт» (бизнесу должно быть от двух до четырех лет), «Стабильный успех» (бизнесу более пяти лет), «Эффективный бизнес в сфере производства» (бизнесу более трех лет), «Эффективный бизнес в сфере услуг» (бизнесу более 3 лет), «Эффективный индивидуальный бизнес» (индивидуальный предприниматель должен вести бизнес более трех лет).

Победители конкурса получат денежные призы.

В первых четырех номинациях размер премии составит 100 базовых величин (2900 рублей), в пятой — 50 базовых величин (1450 рублей).

Кроме того, победители получат право использовать логотип конкурса в своих рекламных целях с указанием года, когда они получили первое место.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 1 июня 2021 года по месту нахождения (месту жительства) его участников.

Вся подробная информация о конкурсе приведена в специальном разделе сайта Минэкономики.

В министерстве также сообщили контактную информацию о консультантах — представителях областных комитетов, которые готовы оказать помощь предпринимателям по вопросам участия в конкурсе.

Ранее Naviny.by сообщали о том, что Совмин изменил с 2020 года правила проведения национального конкурса «Предприниматель года».

 

 

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Министерство экономики 21 апреля объявило о старте ежегодного национального конкурса «Предприниматель года».
 
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