Семья на час отлучилась из квартиры, а вернувшись, обнаружила на месте гостиной гигантский провал

Источник материала: Onliner

Узи Басон и его жена Сильвия, живущие в израильском Рамат-Гане, попали в историю. С утра они, как обычно, вышли из дома по делам, а когда всего через час вернулись назад, обнаружили в собственной гостиной неприятный сюрприз. Посреди гостиной образовалась яма глубиной три метра. Собака, остававшаяся в квартире, чудом не пострадала.

«Мы с Сильвией вышли на работу в 7 часов утра, а когда вернулись и открыли дверь, то были поражены. Огромная яма образовалась прямо посреди гостиной. Счастье, что нас не было дома и что наша собака не пострадала, — цитирует хозяина квартиры vesty.co.il. — Мы живем в старом доме, это здание стоит здесь еще со времен британского мандата. Квартира принадлежала моим покойным родителям, а я сам живу в ней уже 61 год. Очевидно, пол рухнул из-за строительных работ, которые проводятся по соседству».

אירוע מפחיד ברמת גן: בור בעומק 3 מטרים נפער באמצע סלון של דירת מגורים בעיר https://t.co/DCNUDerVCJ | @OrRavid pic.twitter.com/VNF9PJVsOT — החדשות - N12 (@N12News) April 20, 2021

Полиция эвакуировала жителей пострадавшего дома и соседнего здания, опасаясь, что разрушения продолжатся. По предварительным данным, причиной ЧП действительно стала идущая рядом стройка. Перед началом работ стену старого дома укрепляли, однако, как видно, это не помогло. Сначала на ней появилась трещина, за которой последовал провал. Специалисты разрабатывают план устранения проблемы и причиненного ущерба.