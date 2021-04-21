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Технарь или гуманитарий: существуют ли предрасположенности к точным и социальным наукам на самом деле?
Источник материала: ОНТ
Физики и лирики. Технари и гуманитарии. Правое полушарие против левого. Мы часто слышим, мол, мой ребенок – натура творческая, а вот соседский Петя – точно математик. Существует ли на самом деле такое деление умственных способностей? Как можно определить, к каким наукам у вас больше склонностей? И почему сегодня все чаще при приеме на работу просят пройти тесты, определяющие личностные качества?
Деление на математический и гуманитарный склад ума до сих пор вызывает много споров. Конечно, природные задатки существуют, и это фундаментальная база, на основе которой формируются склонности. Например, в Республиканском центре проблем человека БГУ проводят тесты интеллекта, которые помогают школьникам 8-х -9-х классов определиться с выбором профиля обучения, а значит, и с будущей профессией.
С помощью компьютерных тестов можно определить не только интеллектуальные способности, но и личностные качества. Такой способ «знакомства» весьма популярен при приеме на работу. Классический опрос соискателя не всегда может в полной мере раскрыть человека, а вот тесты, в которых предлагается игровая ситуация, дадут гораздо больше информации.
Известно, что базовые рефлексы и модели поведения человека отчасти схожи с реакцией животных. Любопытные исследования на эту тему проводят в Институте физиологии Национальной академии наук Беларуси.
Личные качества человека и природные рефлексы, конечно, неизменны. А вот условное деление на «физиков» и «лириков» вскоре может навсегда остаться в прошлом. Ведь современные малыши порой быстрее взрослых подстраиваются под наш технологичный мир, требующий равноправного сочетания точного и гуманитарного мышления.
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Технарь или гуманитарий: существуют ли предрасположенности к точным и социальным наукам на самом деле?
Физики и лирики. Технари и гуманитарии. Правое полушарие против левого. Мы часто слышим, мол, мой ребенок – натура творческая, а вот соседский Петя – точно...
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