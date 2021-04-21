Технарь или гуманитарий: существуют ли предрасположенности к точным и социальным наукам на самом деле?

Источник материала: ОНТ

Физики и лирики. Технари и гуманитарии. Правое полушарие против левого. Мы часто слышим, мол, мой ребенок – натура творческая, а вот соседский Петя – точно математик. Существует ли на самом деле такое деление умственных способностей? Как можно определить, к каким наукам у вас больше склонностей? И почему сегодня все чаще при приеме на работу просят пройти тесты, определяющие личностные качества?

Деление на математический и гуманитарный склад ума до сих пор вызывает много споров. Конечно, природные задатки существуют, и это фундаментальная база, на основе которой формируются склонности. Например, в Республиканском центре проблем человека БГУ проводят тесты интеллекта, которые помогают школьникам 8-х -9-х классов определиться с выбором профиля обучения, а значит, и с будущей профессией.

Светлана Сагайдак, заведующая лабораторией психофизиологии и профессиографии Республиканского Центра проблем человека БГУ: «Это тесты, связанные с числами, образами, составлением неких предложений, с выбором значения слова. То есть здесь четко мы разделяем физиков и лириков, гуманитариев и техников. В основе всех знаний, которые человек получает, лежит память. А уже в основе памяти – внимание. И вот внимание как раз – это то качество, которое дает природа, во многом дает природа. Поэтому, зная свою устойчивую базу, лучше, конечно, заранее не ошибиться».

С помощью компьютерных тестов можно определить не только интеллектуальные способности, но и личностные качества. Такой способ «знакомства» весьма популярен при приеме на работу. Классический опрос соискателя не всегда может в полной мере раскрыть человека, а вот тесты, в которых предлагается игровая ситуация, дадут гораздо больше информации.

Светлана Сагайдак, заведующая лабораторией психофизиологии и профессиографии Республиканского Центра проблем человека БГУ: «Вообще природу очень важно учитывать во всех условиях труда, где стресс, постоянный стресс. Вот в частности – антикризисное управление. Это очень стрессовый вид деятельности. И поэтому здесь нужно знать, что дала природа, какие задатки стрессоустойчивости, работоспособности, адекватности реагирования в каких-то неприятных ситуациях, которые чреваты какими-то неприятными негативными последствиями».

Известно, что базовые рефлексы и модели поведения человека отчасти схожи с реакцией животных. Любопытные исследования на эту тему проводят в Институте физиологии Национальной академии наук Беларуси.

Юлия Токальчик, старший научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии института физиологии НАН Беларуси, кандидат биологических наук: «Какие-то крысы они, например, более обстоятельны, вот изучают, например, новое пространство или какие-то новые предложенные им лабиринты. Буквально сантиметр за сантиметром, спокойно. С другой стороны есть, конечно, животные, которые, наоборот, хотят все быстрее сделать. И они быстренько бегают в достаточно хаотичном порядке от одного конца условного лабиринта к другому. И вот у людей это проявляется, когда мы видим, как, например, холерики работают».

Личные качества человека и природные рефлексы, конечно, неизменны. А вот условное деление на «физиков» и «лириков» вскоре может навсегда остаться в прошлом. Ведь современные малыши порой быстрее взрослых подстраиваются под наш технологичный мир, требующий равноправного сочетания точного и гуманитарного мышления.

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