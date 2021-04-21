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В июне – инфаркт, в ноябре – рак легких. Мясников рассказал, как месяц рождения влияет на болезни

21.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В июне – инфаркт, в ноябре – рак легких. Мясников рассказал, как месяц рождения влияет на болезни

Александр Мясников, врач и телеведущий, в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о том, как с риском получения разных заболеваний соотносится месяц рождения, пишет РИА «Новости». 

Ученые из Колумбийского университета в США провели исследование с участием более 1,5 млн человек. Оказалось, по словам Мясникова, что кардиомиопатия и гипертония чаще была у родившихся в январе. Проблемы с дыхательной системой больше выявили у тех, кто появился на свет в феврале. У родившихся в марте есть склонность к аритмии и пороку митрального клапана сердца.

К стенокардии склонны те, кто отмечает главный праздник в апреле. А у людей, рожденных в мае, часто при рождении встречался низкий вес. Предрасположенность к инфаркту миокарда нашли у появившихся на свет в июне, а у рожденных в июле наблюдалась склонность к болезням мочевыводящих путей и гипертонии. Астма – проблема рожденных в августе.

Желудочно-кишечный тракт, из-за болезней которого часто возникает тошнота и рвота, – слабое место у появившихся на свет в сентябре. «Октябрьские» в основном попадают в больницу с ИППП, ОРВИ, ОРЗ. Чаще всего проблемы рожденных в ноябре – аритмия, рак легких, ишемическая болезнь сердца. Появившихся на свет в декабре преследуют синяки и травмы.

Мясников отметил, что эти данные являются просто статистическим фактом и с генетикой никак не связаны.

Фото: Pixabay.com

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Александр Мясников, врач и телеведущий, в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о том, как с риском получения разных заболеваний соотносится месяц рождения,...
 
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