3 десерта для худеющих – пальчики оближешь. Готовятся на раз-два!

Источник материала: ОНТ

Если вы соблюдаете диету по каким-то причинам, следите за фигурой или просто хотите быстро приготовить что-то вкусное-сладкое, то эта подборка для вас. Рецепты отлично подойдут для завтрака, позднего ужина или полезного перекуса. Берите на заметку!

Низкокалорийный десерт из ряженки



Фото: Instagram @tonya.food.time

В 500 мл ряженки добавьте коричневый сахар или любой подсластитель (1 ст. л. или по вкусу), 15 г растворённого по инструкции желатина. Перемешайте и вылейте массу в стаканы. Сверху можно выложить нарезанную клубнику и посыпать тертым горьким шоколадом. Поставьте в холодильник на 3 часа или, если нужно быстро, в морозилку на 45 мин.

Наслаждайтесь вкусом без последствий для фигуры!

Десерт из творога с персиками и клубникой



Фото: povar.ru

300 г нежирного творога протрите через сито или пробейте блендером. Добавьте 150 г нежирного кефира и коричневый сахар или подсластитель по вкусу. Взбейте блендером. Порежьте дольками персик и клубнику. Выкладывайте в стакан по очереди клубника – творожная масса – персик – творожная масса – сверху можно выложить клубнику и персик вместе.

Такой десерт можно делать с любыми фруктами или ягодами, которые любите. Получается великолепное, вкуснющее блюдо для похудения!

Смузи из фруктов с йогуртом



Фото: fitness-recipes.ru

Взбейте в блендере 200 г нежирного йогурта и 125 мл 100%-ного фруктового сока до однородного состояния. При работающем блендере добавьте фрукты или ягоды и продолжайте взбивать.

Этот рецепт – всего из 3-х ингредиентов – фруктовый сок, йогурт и любые свежие или замороженные фрукты или ягоды, которые есть под рукой. Комбинируйте свои варианты ингредиентов для здорового завтрака или перекуса.

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