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Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет вместе! 5 самых красивых пар из любимых сериалов и фильмов

21.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет вместе! 5 самых красивых пар из любимых сериалов и фильмов

Когда мы видим красивые любовные пары в сериалах и кино, мы искренне начинаем переживать за их отношения. И так бы хотелось, чтобы эти пары сошлись в жизни, чтобы радовать поклонников такими же чувственными отношениями, как на экране… Все может быть. А пока посмотрите 5 самых красивых пар, которые так полюбились зрителям.

 

1. Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет


Фото: kinoart.ru

Кто хоть раз не смотрел фильм «Титаник»? Кому могла не запасть в душу история любви молодого человека из низшего общества и обеспеченной дамы Роуз Бьюкейтер? «Титаник» считается одним из самых известных фильмов о любви. Эта картина подарила нам незабываемый любовный дуэт, при просмотре которого возникает дрожь в сердце. Ах, как хотелось бы видеть этих актеров вместе и в жизни, однако они утверждают, что их объединяет лишь искренняя дружба.

2. Кит Харрингтон и Эмилия Кларк


Фото: kanobu.ru

Самый зрелищный сериал «Игра престолов» подарил нам историю любви, наполненную драмой и настоящей страстью. Они любили друг друга, но Королеве драконов не суждено было остаться навсегда с Джоном Сноу. Прекрасная игра актеров заставила нас поверить в любовь на экране, но в жизни Кит Харрингтон выбрал другую героиню для своего романа.

3. Райан Рейнольдс и Сандра Буллок


Фото: kinopoisk.ru

Комедия «Предложение» 2009 года показала нам, как внезапно может прийти любовь в жизни людей. Все шло не по плану, но плохо ли это? Маргарет Тейт сделала предложение Эндрю Пэкстон, и жизнь героев заиграла новыми красками. В жизни же актеры нашли себе более подходящие пары. И многие любят наблюдать за трогательными и смешными отношениями Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса. 

4. Джулия Робертс и Ричард Гир


Фото: afisha.ru

«Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I'd like to meet…»

Напевая эту песню, большинство вспомнит фильм «Красотка». История современной Золушки очаровала многих девушек. Игра актеров на экране позволяет думать, что эти двое точно влюблены друг в друга. По-другому просто не может быть. Одно время даже ходили слухи об их возможном романе. Но слухам не было суждено реализоваться в жизни, они так и остались просто партнерами по фильму. 

5. Джейми Дорнан и Дакота Джонсон


Фото: film.ru

А сейчас будет горячо… Фильм «50 оттенков серого» будоражит самые глубинные места нашего сознания. Этот фильм волнует, а его актеры невозможно правдоподобно играют страсть на экране. А возможна ли подобная история в жизни? У кого-то, может быть, но не у Джейми и Дакоты. Дорнан счастлив в браке с 2013 года, а его жена даже не смотрела этот фильм. 

 

По материалам сайта miridei.com

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Когда мы видим красивые любовные пары в сериалах и кино, мы искренне начинаем переживать за их отношения. И так бы хотелось, чтобы эти пары сошлись в жизни, чтобы...
 
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