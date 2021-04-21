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Путин о попытке госпереворота в Беларуси: Все границы перешли!

21.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Путин о попытке госпереворота в Беларуси: Все границы перешли!

Президент России Владимир Путин охарактеризовал подготовку к государственному перевороту в Беларуси и физическому устранению Президента Александра Лукашенко как вопиющую. Об этом глава России заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, передает ТАСС.

Глава России также отметил, что подобные действия не находят никакого осуждение среди стран Запада. «Никто этого просто как бы и не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит», – заявил Путин.

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Президент России Владимир Путин охарактеризовал подготовку к государственному перевороту в Беларуси и физическому устранению Президента Александра Лукашенко...
 
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