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Путин о попытке госпереворота в Беларуси: Все границы перешли!
Источник материала: ОНТ
Президент России Владимир Путин охарактеризовал подготовку к государственному перевороту в Беларуси и физическому устранению Президента Александра Лукашенко как вопиющую. Об этом глава России заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию,
Глава России также отметил, что подобные действия не находят никакого осуждение среди стран Запада. «Никто этого просто как бы и не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит», – заявил Путин.
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Президент России Владимир Путин охарактеризовал подготовку к государственному перевороту в Беларуси и физическому устранению Президента Александра Лукашенко...
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