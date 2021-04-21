Путин о попытке госпереворота в Беларуси: Все границы перешли!

Источник материала: ОНТ

Президент России Владимир Путин охарактеризовал подготовку к государственному перевороту в Беларуси и физическому устранению Президента Александра Лукашенко как вопиющую. Об этом глава России заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, передает ТАСС.

Глава России также отметил, что подобные действия не находят никакого осуждение среди стран Запада. «Никто этого просто как бы и не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит», – заявил Путин.

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