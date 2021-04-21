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Куда девать просроченные лекарства? Стали появляться специальные контейнеры для них
Источник материала: ОНТ
Куда девать просроченные лекарства? В Беларуси начали устанавливать для них специальные контейнеры.
Первые появились в столице. Их устанавливают в медицинских учреждениях. И предлагают жителям, отнестись к проблеме с пониманием – приносить нежелательные препараты в аптечке именно сюда. Ведь речь идет об экологии и здоровье населения.
К слову, пилотный проект Центра экологических решений, запущенный несколько лет назад, показал эффективность метода. За первый год один такой контейнер собрал больше 60 килограммов просроченных лекарств, а за второй цифра перевалила за сотню. Утилизацией будет заниматься специальная компания.
Также Центр экологических решений займется отходами продуктов питания. Концепция сейчас в разработке.
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Куда девать просроченные лекарства? В Беларуси начали устанавливать для них специальные контейнеры. Первые появились в столице. Их устанавливают в медицинских...
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