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Егор Шарангович забросил шайбу, но «Нью-Джерси» это не помогло в чемпионате НХЛ
Источник материала: ОНТ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги белорус Егор Шарангович забросил шайбу, отдал голевую передачу и был признан третьей звездой матча, но его «Нью-Джерси» вновь проиграл.
На этот раз – «Питтсбургу». В этом матче команды забросили 13 шайб на двоих. После первого периода «Нью-Джерси» проигрывал со счетом 0:4, во втором пропустил еще две шайбы.
Зато в третьем периоде «дэвилс» ответили соперникам сразу шестью голами. Однако «пингвинс» забросили на одну шайбу больше и в итоге победили – 7:6. Шарангович провел на льду 20 минут. У «Нью-Джерси» по-прежнему 7-е место в Восточном дивизионе.
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги белорус Егор Шарангович забросил шайбу, отдал голевую передачу и был признан третьей...
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