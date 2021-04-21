Егор Шарангович забросил шайбу, но «Нью-Джерси» это не помогло в чемпионате НХЛ

Источник материала: ОНТ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги белорус Егор Шарангович забросил шайбу, отдал голевую передачу и был признан третьей звездой матча, но его «Нью-Джерси» вновь проиграл.

На этот раз – «Питтсбургу». В этом матче команды забросили 13 шайб на двоих. После первого периода «Нью-Джерси» проигрывал со счетом 0:4, во втором пропустил еще две шайбы.

Зато в третьем периоде «дэвилс» ответили соперникам сразу шестью голами. Однако «пингвинс» забросили на одну шайбу больше и в итоге победили – 7:6. Шарангович провел на льду 20 минут. У «Нью-Джерси» по-прежнему 7-е место в Восточном дивизионе.

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