Протестующие не пустили Никола Пашиняна в Агарак

Источник материала: ОНТ

Никола Пашиняна не пустили в Агарак. Жители города на юге страны протестами встретили премьер-министра.





Перекрыли дорогу. И, несмотря на вмешательство полиции, кортеж проехать не смог. Люди скандировали антиправительственные лозунги и предъявляли обвинение Пашиняну в «капитуляции перед Азербайджаном».

Напомним, протесты в стране не прекращаются с осени – момента подписания главой правительства трехстороннего соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Для решения политического кризиса Пашинян объявил, что в последней декаде апреля подаст в отставку и запустит механизм проведения внеочередных парламентских выборов. Они могут состояться в июне.

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