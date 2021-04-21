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Протестующие не пустили Никола Пашиняна в Агарак

21.04.2021 16:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протестующие не пустили Никола Пашиняна в Агарак

Никола Пашиняна не пустили в Агарак. Жители города на юге страны протестами встретили премьер-министра. 


Перекрыли дорогу. И, несмотря на вмешательство полиции, кортеж проехать не смог. Люди скандировали антиправительственные лозунги и предъявляли обвинение Пашиняну в «капитуляции перед Азербайджаном». 

Напомним, протесты в стране не прекращаются с осени – момента подписания главой правительства трехстороннего соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Для решения политического кризиса Пашинян объявил, что в последней декаде апреля подаст в отставку и запустит механизм проведения внеочередных парламентских выборов. Они могут состояться в июне. 

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Никола Пашиняна не пустили в Агарак. Жители города на юге страны протестами встретили премьер-министра.  Перекрыли дорогу. И, несмотря на вмешательство полиции,...
 
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