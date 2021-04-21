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«Пригласил девушку провести вечер». Фото времен СССР смутило пользователей Сети. А вы что скажете?

21.04.2021 16:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Пригласил девушку провести вечер». Фото времен СССР смутило пользователей Сети. А вы что скажете?

В Twitter-аккаунте @HistoryFoto опубликован снимок советского времени, судя по описанию. Но пользователям фото показалось сомнительным.

На снимке запечатлен накрытый стол, две тарелки с пюре и котлетами, маринованные помидоры и стаканы с компотом. В подписи сказано – «Магнитола, котлеты и компот. Пригласил девушку культурно провести вечер».


Twitter-аккаунт @HistoryFoto

Мнения комментаторов насчет фото разделились. У одних изображение с яствами того времени вызвало аппетит и ностальгию: «Твитт с запахом», «Картинка со вкусом и запахом», «Мамины котлетки». Других же удивили некоторые детали снимка, по их мнению, выдающие современную инсталляцию: «Хлеб так не нарезали, новодел», «Я не видел, чтобы к такому столу в СССР девушек приглашали. С дороги проголодавшегося накормить, такой вариант могу допустить. Но девушку в гости?», «Банка под закрутку, в котлетах судя по консистенции есть мясо, сорт помидор современный - это точно не совок».

К тому же, пользователи отметили, что на снимке – радиола, а не магнитола.

А вы как считаете, настоящее фото или современная инсталляция?

Главное фото: furnishhome.ru

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В Twitter-аккаунте @HistoryFoto опубликован снимок советского времени, судя по описанию. Но пользователям фото показалось сомнительным. На снимке запечатлен накрытый...
 
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