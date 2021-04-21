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Отбор экипажей для участия в Международных армейских играх проходит на полигоне под Борисовом

21.04.2021 16:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отбор экипажей для участия в Международных армейских играх проходит на полигоне под Борисовом

Меткость военнослужащих проверяют на полигоне под Борисовом. Там проходит отбор экипажей для участия в Международных армейских играх. 


В состязании на звание лучшего участвуют сборные от оперативных командований, военной академии и объединенного учебного центра. За два дня военнослужащие на практике отработают все основные этапы. Также бойцы сдадут нормативы по вождению военной техники и физподготовке. За соблюдением всех этапов отбора – пристальное внимание.

Лучшие военнослужащие войдут в состав Национальной сборной страны и представят Беларусь на Международных армейских играх в августе. В прошлом году наша команда завоевала второе общекомандное место. 

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Меткость военнослужащих проверяют на полигоне под Борисовом. Там проходит отбор экипажей для участия в Международных армейских играх.  В состязании на звание...
 
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