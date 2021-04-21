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Футболисты ЦСКА одолели «Авангард» во втором матче Континентальной хоккейной лиги

21.04.2021 16:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Футболисты ЦСКА одолели «Авангард» во втором матче Континентальной хоккейной лиги

В Континентальной хоккейной лиге прошел второй матч финальной серии, в которой встречаются ЦСКА и «Авангард».

На этот раз сильнее были хоккеисты ЦСКА – 3:0 (шайбы забросили Максим Шалунов, Антон Слепышев, Александр Попов). 

Вратарь армейцев Ларс Юханссон в этом плей-офф провел уже седьмой матч без пропущенных шайб – это новый рекорд Кубка Гагарина по этому показателю. Счет в серии – 1:1. Третий матч ЦСКА и «Авангард» проведут 22 апреля.

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В Континентальной хоккейной лиге прошел второй матч финальной серии, в которой встречаются ЦСКА и «Авангард». На этот раз сильнее были хоккеисты ЦСКА – 3:0 (шайбы...
 
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