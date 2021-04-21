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Бывшего офицера полиции Дерека Шовина признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда

21.04.2021 16:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бывшего офицера полиции Дерека Шовина признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда

Виновен. Присяжные признали бывшего офицера полиции Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Инцидент, напомним, произошёл в мае 2020 при задержании Флойда. 


На вердикт коллегии экс-полицейский отреагировал без видимых эмоций. Хотя ему грозит до 40 лет тюрьмы. Меру наказания ещё определит суд. Ожидается, что приговор огласят через два месяца. Решения суда бывший полицейский будет ждать в тюрьме. Адвокат семьи Флойда назвал вердикт поворотным моментом в истории. А президент США Джо Байден – «гигантским шагом вперёд к справедливости». Он также призвал к реформе полиции. И в этот же день офицеры застрелили чернокожую девушку в штате Огайо. Афроамериканка пыталась с ножом напасть на двоих человек. 

Видео инцидента опубликовал сам департамент полиции. Наряд прибыл на вызов, сообщали о драке. Девушка ранила первую жертву, а затем направилась ко второй. Офицер выстрелил. Сообщается, что он спас другую девушку. Погибшей по разным сведениям было 15 или 16 лет. Есть и жертвы стрельбы в супермаркете уже в штате Нью-Йорк. 1 человек погиб, 2 ранены. Подозреваемый задержан. Он афроамериканец и, возможно, раньше работал в этом магазине. 

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Виновен. Присяжные признали бывшего офицера полиции Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Инцидент, напомним, произошёл в мае 2020 при...
 
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