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Умер Петр Котельников, последний защитник Брестской крепости

21.04.2021 16:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер Петр Котельников, последний защитник Брестской крепости

В Москве на 92-м году жизни скончался Ветеран Великой Отечественной войны и последний оставшийся в живых защитник Брестской крепости Петр Котельников. Об этом сообщает БЕЛТА.

Петр Котельников родился в 1929 году в Пензенской области. Мальчик рано лишился родителей, из-за чего он оказался в одном из детских домов Ростовской области. Там он научился играть на альте, благодаря чему его вместе с четырьмя его товарищами уже в 1940 году забирают в качестве воспитанников 44-го музыкального взвода.

Война застала курсантов в Брестской крепости. Там Петр помогал раненым, носил для них воду и боеприпасы для солдат. Оружие ребенку не давали. Уже 29 июня группа защитников крепости решила пойти на прорыв, курсантов они взяли с собой. В итоге Котельников оказывается в лагере для военнопленных в Бяла-Подляске, откуда он принял попытку бежать. Попытка закончилась неудачей, однако это его не остановило, и он снова попытался выбраться из плена, на сей раз удачно.

В результате Котельников с товарищами оказались в деревне Саки Жабинковского района. Там дети помогали по хозяйству в обмен на еду и кров. Неоднократно Петр пытался попасть на фронт, однако тут ему успеха добиться не удалось.

После войны Котельников решил продолжить военную карьеру. Он принимал участие в боевых действиях на территории Эфиопии, а также служил в Западной группировке советских войск в Германии. Неоднократно был награжден.

Сообщается, что ветеран в последние годы страдал от онкологического заболевания.

Фото: БЕЛТА

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В Москве на 92-м году жизни скончался Ветеран Великой Отечественной войны и последний оставшийся в живых защитник Брестской крепости Петр Котельников. Об этом...
 
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