Проект футбольной Суперлиги приостановлен

Источник материала: ОНТ

Громкий футбольный проект терпит крах. Мировые гранды покидают Суперлигу спустя два дня после объявления о её создании.

Планировалось, что новый турнир объединит 20 ведущих футбольных клубов Европы. Инициаторами созданиями Суперлиги выступили сильнейшие команды Англии, Италии и Испании. Всё это поставило под угрозу структуру клубного европейского футбола. УЕФА пригрозил участникам Суперлиги санкциями. Идею собрать самые богатые и влиятельные команды в закрытом турнире осудили футбольные эксперты, европейские политики и болельщики.

Большинство грандов заявили о выходе из Суперлиге. Однако организаторы подчёркивают, что не отказываются от проекта, а лишь ставят его на паузу.

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