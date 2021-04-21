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90-летняя жительница Гонконга отдала мошенникам $32 млн

21.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

90-летняя жительница Гонконга отдала мошенникам млн

90-летняя жительница Гонконга отдала телефонным мошенникам, представившимся китайскими чиновниками, порядка $32 млн. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Преступники представились женщине сотрудниками органов общественной безопасности Китая и сообщили ей о том, что её личные данные якобы были использованы для совершения преступлений на материковой территории Китая. В связи с этим лжеполицейские предложили ей перевести все свои сбережения на их счета для того, чтобы они могли проверить происхождение этих средств.

Инцидент мгновенно стал самым крупным случаем телефонного мошенничества, когда-либо совершенного на территории Гонконга. При этом по подозрению в причастности к преступлению был задержан 19-летний студент. Правоохранителям также удалось заморозить банковские счета злоумышленников, однако к тому моменту на них оставалось всего лишь 1,16 миллиона долларов – остальные средства мошенники уже вывели.

Фото: Pixabay

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90-летняя жительница Гонконга отдала телефонным мошенникам, представившимся китайскими чиновниками, порядка $32 млн. Об этом сообщает издание South China Morning Post....
 
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