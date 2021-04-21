"Фотографируют окна, что-то записывают". В Новую Боровую нагрянули силовики

"Обычное утро в Новой Боровой, — иронизирует читатель TUT.BY. — Просто ходят, фотографируют. Флагов на окнах давно нет, что нужно — непонятно".









В телеграм-канале УВД Миноблисполкома поясняют, что в квартале проходят «профилактические мероприятия в целях поддержания общественного порядка».

"В милицию Минской области продолжают поступать жалобы от граждан на нарушения спокойствия со стороны отдельных жителей ЖК «Новая Боровая», — утверждают в милиции. — Мы просим граждан соблюдать общественный порядок, не нарушать законодательство Республики Беларусь, а также уважать права и интересы жителей комплекса, в том числе право на отдых. Мы продолжаем фиксировать нарушения, предусмотренные ст. 24.23 КоАП".