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В Минске ждут новый каршеринг. Узнали тарифы и сравнили с конкурентами
Источник материала: Tut.by
Как уже рассказывал AUTO.TUT.BY, официальный дилер Chevrolet в Беларуси — компания «Мультимоторс» — в скором времени
Минутные тарифы, пакеты минут и проездные
Напомним, в парке нового каршеринга будут Chevrolet Cobalt второго поколения — это собираемый в Узбекистане бюджетный седан, разработанный в 2011 году бразильским подразделением компании General Motors для развивающихся рынков.
Сегодня в Сети появился сайт будущего сервиса multik.by. Непосредственно на нем тарифы не указаны, однако их удалось найти в 32-страничном договоре присоединения, утвержденном 23 марта и вступившим в силу 1 апреля 2021 года.
Все тарифы делятся на обычные и «Multik». Скорее всего, в более дорогой линейке «Multik» будет меньше ответственность в случае ДТП или каких-то других неприятностей.
Итак, у каршеринга «Мультимоторс» будут минутные тарифы, пакеты минут и проездные на определенное количество часов или суток.
А как у конкурентов?
Мы сравнили некоторые тарифы нового оператора каршеринга «Мультимоторс» с конкурентами.
Выходит, минутный проезд у нового каршеринга от «Мультимоторс» будет стоить дороже, чем у конкурентов. Зато на копейку дешевле минута ожидания. Рассмотренные нами часовые и суточные тарифы полностью совпадают с конкурентом Hello, а у «Везухи» такие тарифы чуть дороже, зато туда включено больше километров и чуть дешевле перепробег.
Что еще удалось узнать про новый каршеринг
Принцип работы и правила использования нового каршеринга «Мультимоторс» примерно такие же, как и у конкурентов. Нужно скачать приложение в Appstore или Google Play, зарегистрироваться в нем (пользователь должен быть старше 19 лет и иметь стаж вождения от 1 года). После проверки и подтверждения регистрации, можно пользоваться автомобилями.
Бесплатное бронирование — 15 минут, ездить можно по всей Беларуси, но заканчивать поездку необходимо будет в зоне Минска, выделенной синим цветом, и в аэропорту.
Предусмотрена и бонусная система: за заправку машины начислят 4 бонуса, за фото курильщика в машине — 3 бонуса, за друга, который зарегистрируется по твоей реферальной ссылке, — 6 бонусов. Один бонус — это один рубль.
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По нашим данным, тестовый запуск может состояться уже через 10 дней. Какие-то подробности о работе сервиса в компании пока не сообщают, но мы нашли тарифы, по которым...
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