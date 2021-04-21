В Минске ждут новый каршеринг. Узнали тарифы и сравнили с конкурентами

Источник материала: Tut.by

Как уже рассказывал AUTO.TUT.BY, официальный дилер Chevrolet в Беларуси — компания «Мультимоторс» — в скором времени запустит собственный сервис каршеринга . По нашим данным, тестовый запуск может состояться уже через 10 дней. Какие-то подробности о работе сервиса в компании пока не сообщают, но мы нашли тарифы, по которым можно будет арендовать в нем машины.





Минутные тарифы, пакеты минут и проездные

Напомним, в парке нового каршеринга будут Chevrolet Cobalt второго поколения — это собираемый в Узбекистане бюджетный седан, разработанный в 2011 году бразильским подразделением компании General Motors для развивающихся рынков.

Сегодня в Сети появился сайт будущего сервиса multik.by. Непосредственно на нем тарифы не указаны, однако их удалось найти в 32-страничном договоре присоединения, утвержденном 23 марта и вступившим в силу 1 апреля 2021 года.

Все тарифы делятся на обычные и «Multik». Скорее всего, в более дорогой линейке «Multik» будет меньше ответственность в случае ДТП или каких-то других неприятностей.

Итак, у каршеринга «Мультимоторс» будут минутные тарифы, пакеты минут и проездные на определенное количество часов или суток.

Обычные Multik «Минутный» 35 копеек в минуту, 7 копеек в минуту — ожидание 42 копейки в минуту, 7 копеек в минуту — ожидание Минутные пакеты (оплатить нужно стоимость самого пакета + 29 копеек за каждый километр): 30 минут — 3,90 рублей 30 минут — 4,68 рублей 60 минут — 6,90 рублей 60 минут — 8,28 рублей 120 минут — 12,90 рублей 120 минут — 15,48 рублей «Проездные» на определенное количество часов (определенное количество километров включено, при перепробеге нужно будет дополнительно оплатить по 29 копеек за каждый километр): 3 часа — 22 рубля (включено 35 километров) 3 часа — 26,40 рубля (включено 35 километров) 4 часа — 29 рублей (включено 45 километров) 4 часа — 34,80 рублей (включено 45 километров) 6 часов — 32 рубля (включено 55 километров) 6 часов — 38,40 рубля (включено 55 километров) 9 часов — 39 рублей (включено 70 километров) 9 часов — 46,80 рублей (включено 70 километров) 12 часов — 47 рублей (включено 85 километров) 12 часов — 56,40 рублей (включено 85 километров) Суточные проездные (оплатить нужно стоимость проездного + 27 копеек за каждый километр): 1 сутки — 39 рублей 1 сутки — 46,80 рублей 2 суток — 76 рублей 2 суток — 91,20 рублей 3 суток — 115 рублей 3 суток — 138 рублей 5 суток — 165 рублей 5 суток — 198 рублей 7 суток — 229 рублей 7 суток — 274,80 рублей 10 суток — 315 рублей 10 суток — 378 рублей 14 суток — 429 рублей 14 суток — 514,80 рублей

А как у конкурентов?





Мы сравнили некоторые тарифы нового оператора каршеринга «Мультимоторс» с конкурентами.

«Мультимоторс» Anytime Hello «Везуха» Минутный 35 копеек (7 копеек ожидание) 31 копеек (8 копеек ожидание) 33 копейки (8 копеек ожидание) 15 копеек в минуту + 28 копеек за километр 3 часа 22 рубля (включено 35 километров, перепробег 29 коп/км) - 22 рубля (включено 35 километров, перепробег 29 коп/км) 23,90 (40 километров включено, перепробег 27 коп/км) 6 часов 32 рубля (включено 35 километров, перепробег 29 коп/км) - 32 рубля (включено 35 километров, перепробег 29 коп/км) 35,90 (65 километров включено, перепробег 27 коп/км) 12 часов 47 рубля (включено 85 километров, перепробег 29 коп/км) - 47 рубля (включено 85 километров, перепробег 29 коп/км) 49 рублей (90 километров включено, перепробег 27 коп/км) Сутки 39 рублей + 27 копеек за каждый километр 61 рубль (120 км включено) 39 рублей + 27 копеек за каждый километр 66 рублей (130 километров включено, перепробег 27 коп/км)

Выходит, минутный проезд у нового каршеринга от «Мультимоторс» будет стоить дороже, чем у конкурентов. Зато на копейку дешевле минута ожидания. Рассмотренные нами часовые и суточные тарифы полностью совпадают с конкурентом Hello, а у «Везухи» такие тарифы чуть дороже, зато туда включено больше километров и чуть дешевле перепробег.

Что еще удалось узнать про новый каршеринг





Принцип работы и правила использования нового каршеринга «Мультимоторс» примерно такие же, как и у конкурентов. Нужно скачать приложение в Appstore или Google Play, зарегистрироваться в нем (пользователь должен быть старше 19 лет и иметь стаж вождения от 1 года). После проверки и подтверждения регистрации, можно пользоваться автомобилями.

Бесплатное бронирование — 15 минут, ездить можно по всей Беларуси, но заканчивать поездку необходимо будет в зоне Минска, выделенной синим цветом, и в аэропорту.

Предусмотрена и бонусная система: за заправку машины начислят 4 бонуса, за фото курильщика в машине — 3 бонуса, за друга, который зарегистрируется по твоей реферальной ссылке, — 6 бонусов. Один бонус — это один рубль.